Savigliano rende omaggio a Santorre Derossi di Santa Rosa con un concerto sinfonico al Museo Civico Olmo

Sabato 12 luglio alle 21, presso la suggestiva cornice del “Museo Civico Gipsoteca” di Savigliano, si terrà un concerto sinfonico dedicato a Santorre Derossi di Santarosa, nato a Savigliano il 18 novembre 1783 e morto a Navarino (Grecia) l’8 maggio 1825, figura centrale del Risorgimento italiano e simbolo dell’ideale di libertà in Italia e in Europa.

L’iniziativa – intitolata “Omaggio a Santorre Di Santa Rosa”, è promossa dal Comune in collaborazione degli “Amici della Musica” e altre istituzioni culturali cittadine, al fine di onorare il coraggioso patriota saviglianese a 200 anni dalla sua morte in battaglia per l’indipendenza della Grecia.

Il programma musicale prevede l’esecuzione di brani sinfonici ispirati ai temi del coraggio, della libertà e dell’impegno civile, in un viaggio sonoro che intreccia memoria storica ed emozione artistica. Sul palco il soprano Stela Dicusara, Antonio Puglia clarinetto, Mariano Meloni pianoforte e Alfonso De Filippis al clavicembalo. In scaletta brani di Gioachino Rossini e Gaetano Dinizzetti, tra cui “Fantasia” dal Barbiere di Siviglia e “Una furtiva lacrima” da Elisir D’Amore. La regia è affidata a Alfonso De Filippis. Un viaggio sonoro che intreccia memoria storica ed emozione artistica. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Santorre Derossi Di Santa Rosa è una delle personalità più rappresentative del “Risorgimento Piemontese”. Dopo aver aderito ai moti del 1821, fu costretto all’esilio e trovò la morte combattendo al fianco dei Greci contro l’Impero Ottomano nella battaglia di Sphacteria. La serata di sabato 12 luglio sarà un’occasione per riscoprire il pensiero, la coerenza morale e l’ideale di una nazione unita e libera. Maggiori informazioni si possono avere ai numeri 0172711608 – 0172712409 – 3936899470.

PER INFO

eventistampa@gmail.com – robertoeventistampa@gmail.com

3334309709