Faber Moreira si avvicina al super record delle 240 ore alla consolle

Migliaia di persone hanno ballato al suo ritmo, contagiate dalla sua energia e determinazione.

Faber Moreira, all’anagrafe Fabrizio Morero, 59 anni di Saluzzo, ha scelto la sua città per superare i limiti dell’umana resistenza ed entrare nella storia della musica e nel Guinness dei Primati. E i suoi concittadini stanno rispondendo con entusiasmo e curiosità crescente.

«Volevo portare il record a Saluzzo, dove sono nato e dove ho mosso i primi passi come dj. Perché la mia passione per la musica è grande come l’affetto che ho per la mia città e vorrei contribuire con questo mio progetto a farla conoscere», ha dichiarato Faber.

E questo primo obiettivo è stato già raggiunto, perché migliaia di persone da tutto il Piemonte sono passate al pala CRS dal 15 maggio, quando Faber ha iniziato la sua sfida.

Ad attirarle, in primis, la musica e la curiosità verso una prova che pareva a tutti un’impresa titanica, e poi l’ingresso sempre gratuito (tranne che il 24 e 25 maggio), le cene a tema, uno staff di artisti, musicisti, ballerini e vocalist con esperienza internazionale, un super bar durante il giorno e un tempio della mixology durante la notte, all’interno. E, all’esterno, giochi per famiglie, beach area, ruota panoramica fluo, truccabimbi e diversi food truck per tutti i gusti.

Il WRA festival, il World Record Attack di Faber Moreira si sta rivelando ben più che una sfida al record del mondo di maratona alla consolle: è una vera, partecipata, entusiastica festa della musica, in cui tutti, bambini, anziani, giovani, disabili, artisti e sportivi, ballerini e sbandieratori si sentono accolti e liberi di esprimersi ballando in libertà.

I prossimi giorni si annunciano come i più caldi. Sul sito www.wrafestival.it è possibile scoprire il programma, gli artisti ospiti, i menù delle cene a tema, gli itinerari delle navette (su prenotazione) che collegano il Pala CRS di Saluzzo ai paesi vicini (Savigliano, Sampeyre, Paesana e Pinerolo) e gli orari delle navette gratuite senza prenotazione dal centro storico saluzzese alla sede del WRA Festival.

E soprattutto sul sito si possono scoprire i record che Faber ha già battuto e si accinge a superare.

«Per questa sfida mi sono allenato fisicamente, con sessioni quotidiane per aumentare la resistenza alla fatica», racconta Fabrizio, che prosegue, confessando: «ma soprattutto mi sono preparato con esercizi yoga e meditazioni con le campane tibetane per aumentare la capacità di concentrarmi, di andare avanti nonostante la stanchezza. La preparazione prima mi ha aiutato molto, come ora mi aiutano i controlli medici e le indicazioni del nutrizionista per mantenere sempre il giusto livello di energia, e, naturalmente, il supporto del mio meraviglioso staff».

E così Faber va avanti, ora dopo ora, a scegliere i vinili, mettendo sempre brani diversi, rispondendo alle pulsazioni della folla, con un sorriso genuino e la voglia di entrare nella storia.