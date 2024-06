"Va tutto bene": spettacolo teatrale a Villa Fiorita di Peveragno

Va in scena giovedì 20 giugno alle ore 21, nel giardino di Villa Fiorita di Peveragno (Via Vecchia di Montefallonio), lo spettacolo teatrale 'Va tutto bene', scritto e diretto da Annarita ed Antonio Martorello della compagnia Masca Teatrale.

"È la seconda esperienza di teatro in struttura - commenta il direttore della RSA Manuela Adami -. Martorello aveva regalato tutti noi una opportunità diversa di condivisione che abbiamo voluto ripetere per i nostri ospiti, le loro famiglie e non solo: un’opportunità per conoscere la nostra Realtà".

Lo spettacolo avrà come tema il femminicidio, un argomento molto attuale e su cui vale la pena fermarsi a riflettere.

In caso di maltempo lo spettacolo verrà rimandato. Per informazioni contattare il centralino 0171/338151. Vi aspettiamo numerosi!