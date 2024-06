La Croce Rossa di Paesana celebra 30 anni di attività. Una storia di impegno e solidarietà

La Croce Rossa di Paesana si prepara a festeggiare un traguardo importante: il 30° anniversario della sua fondazione. Domani, domenica 16 giugno sarà una giornata di celebrazioni e riconoscimenti per i volontari che, dal marzo 1994, hanno reso possibile la continuità di un servizio indispensabile per la comunità.



Nei giorni scorsi è stato scelto il nuovo direttivo della Croce Rossa di Paesana che vede la riconferma a presidente di Livio Ferrara. Nel Consiglio sono stati eletti: Giorgio Amoroso come vicepresidente, e i consiglieri Silvana Beitone che è stata riconfermata referente dell'unità di Paesana, Giulia Viola, e Silvia Cicala (consigliere in rappresentanza dei giovani).



Il gruppo, che oggi si avvale della collaborazione di 92 volontari, fa parte del Comitato Cri del territorio e fa capo al comitato di Racconigi.



“La Croce Rossa paesanese - spiega Silvana Beitone - ebbe origine nel 1988 come ‘Volontari Ambulanza Paesana’, sotto la guida del presidente Sergio Salvatico. Il primo gruppo di Paesana nacque nel 1994, raccogliendo l'eredità di una rete di volontari che operava già dal 1988, grazie all’ambulanza donata dalla famiglia Palazzini in memoria del figlio Marco, vittima del tragico incendio del Cinema Statuto di Torino avvenuto nel 1983”.



In questi 30 anni, la Croce Rossa di Paesana ha svolto un’attività preziosa e insostituibile. Il servizio è stato reso su un territorio complesso, (molti paesi di competenza sono di alta montagna), che comprende i comuni di Paesana, Oncino, Ostana, Crissolo, Sanfront, Rifreddo, Martiniana Po, Gambasca, Revello, Envie, Barge e Bagnolo.



La Croce Rossa di Paesana si distingue per un'attività instancabile e un impegno costante al servizio del territorio.



I dati annuali parlano chiaro: nel 2023, i volontari hanno totalizzato oltre 6.000 ore di servizio, effettuando ben 2.500 interventi. Nel dettaglio, le statistiche del 2023 evidenziano:

930 interventi con automedica: l'ambulanza attrezzata per il primo soccorso avanzato, in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenze mediche gravi.



180 interventi estemporanei di varia natura, come assistenza a manifestazioni sportive o eventi pubblici.



45 interventi Gema: servizio di primo soccorso immediato e salvavita in situazioni di emergenza.



610 servizio di trasporto per pazienti in dialisi



620 trasporti e assistenza a persone con difficoltà motorie o che necessitano di supporto per visite, esami o terapie.

Il programma dei festeggiamenti

Le celebrazioni per festeggiare i 30 anni della Croce Rossa di Paesana inizieranno domani, domenica 16 giugno alle 9,30 in piazza Vittorio Veneto con la registrazione delle consorelle che provengono da tutta la provincia di Cuneo e degli invitati. Alle 10,30 è prevista la messa nella parrocchia di Santa Maria, officiata dal vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo, con la benedizione dei mezzi.



La mattinata proseguirà a mezzogiorno con una sfilata per le vie del paese, accompagnati dalla banda musicale di Paesana, e si concluderà alle 12,30 con i saluti delle autorità e la premiazione dei volontari nella sala incontri di via Roma.



Tra i premiati, anche i 10 volontari nella Croce Rossa del paese da 30 anni.



A seguire il pranzo conviviale.



Un momento significativo della giornata sarà l’inaugurazione di un’auto medicalizzata e di un’ambulanza. L’automedica, una Subaru Forester, sostituirà la Skoda Yeti attualmente in dotazione, mentre la nuova ambulanza della Volkswagen è stata acquistata con il contributo parziale della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.



Questi nuovi mezzi si aggiungeranno al parco macchine della Croce Rossa di Paesana, che comprende: 1 auto medicalizzata, 2 ambulanze, 2 veicoli per disabili, tra cui Renault Kangoo donato lo scorso dicembre da Fonti alta valle Po (Acqua Eva) 1 Fiat Cubo e 1 Fiat Panda.



La Croce Rossa di Paesana rappresenta un esempio tangibile di solidarietà e impegno civile. Grazie al loro lavoro, la comunità può contare su un supporto prezioso in ogni momento del bisogno. I volontari, con la loro dedizione e il loro spirito di altruismo, rappresentano un punto di riferimento fondamentale per il territorio.



L’associazione ha bisogno di nuove risorse per continuare a crescere e migliorare i propri servizi. Per questo, in occasione della ricorrenza dei suoi 30 anni nel paese della valle Po lancia un appello a tutti i giovani, e non solo, che desiderano dedicare un po' del loro tempo al volontariato.