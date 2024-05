Roata Chiusani, gruppo alpini in festa per il 45esimo anniversario e Festa della Repubblica

Il gruppo alpini di Roata Chiusani in occasione del 45°anniversario organizza 2 giorni di festa in concomitanza con la Festa della Repubblica del 2 giugno.



Si inizia il sabato con l'onore al monumento dei caduti roatesi a san Maurizio e l'accensione di una fiaccola che farà la staffetta fino a Roata, arrivo alle ore 16 con l'accensione del tripode in piazza caduti davanti al monumento, inaugurazione delle sculture in legno di Barba Brisiu fatte prima della pandemia e mai inaugurate.

Ci si sposterà nel salone parrocchiale per l'inaugurazione della mostra di disegno delle scuole primarie 'chi sono gli alpini' a seguire premiazione e poi merenda per tutti con i giochi in legno di prezzemolo e apertura esposizione statica mezzi militari d'epoca. Una merenda sinoira per aspettare la corale La Ciastella della valle stura intervallati dal gruppo I amis dla cansun di Roata. A conclusione ore 23 ammaina bandiera fuori ordinanza.

Domenica ore 8:30 apertura e registrazione dei gagliardetto vessillo labari associazioni intervenute, colazione alpina, ore 9:30 sfilata per le vie del paese accompagnate dalla banda di Villafalletto, ore 10:10 onore al monumento caduti discorsi autorità e santa messa. A seguito carosello banda e ammaina bandiera per poi continuare la festa al ristorante Picchio Rosso.

Siete tutti invitati vi aspettiamo numerosi.