Imperial Dance conclude la stagione con il saggio e il party di fine anno accademico

Lunedì 10 giugno 2024, presso la discoteca Type Club di Centallo, l'Imperial Dance di Cuneo ha concluso l’anno accademico con il saggio e il party di fine anno. L'atmosfera era carica di emozione e aspettativa, 35 ragazzi della squadra agonistica si preparavano a presentare i loro 38 balli, frutto di mesi di allenamento e passione.

La serata è iniziata con le esibizioni dei giovani ballerini che hanno mostrato con orgoglio le loro coreografie davanti al pubblico presente. Gli spettatori, che includevano amici, genitori, nonni e ballerini dei corsi social, hanno riempito la sala con ben 211 presenze, creando un ambiente caloroso e familiare. Gli applausi e i sorrisi sui volti dei partecipanti hanno reso evidente l'apprezzamento per lo spettacolo offerto.

L'evento non è stato solo un momento di esibizione, ma anche un'occasione per celebrare la comunità che si è formata attorno all'Imperial Dance. Lo spirito di squadra e l'amicizia erano palpabili mentre i giovani atleti si supportavano a vicenda, dimostrando che la danza non è solo competizione, ma anche condivisione e crescita collettiva.

Dopo le esibizioni, la serata è proseguita con il party, dove tutti i presenti hanno potuto mangiare e divertirsi ballando insieme. La pista da ballo del Type Club è diventata il centro della festa, con persone di tutte le età che si univano per condividere la gioia del movimento.

Ilaria, Anna, Marina, Elisabetta, Eros, Roddy e Beppe esprimono “… un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato al party di fine anno accademico. La loro presenza ha reso la serata speciale e ha sottolineato l'importanza del supporto reciproco all'interno della comunità della danza. Un grazie particolare va agli atleti e ai loro genitori, che con il loro impegno e dedizione hanno reso possibile il successo di questo evento. Ci rivedremo a settembre per l’inizio della nuova stagione che coinciderà con la festa dei 10 anni dell’Imperial Dance di Cuneo”.