A Fossano l'estate ragazzi è "Natural...mente Cap"

"Natural...mente Cap" è l'estate ragazzi organizzata dal Cap di via Germanetto 3 a Fossano (CN) dal 17 giugno al 2 agosto e dal 26 al 30 agosto che declina la proposta nella doppia versione "Elementari" (dai 6 anni compiuti) e "Medie e superiori".

Per i più piccoli: orario 8.30 - 17 con possibilità di preingresso alle 8 o di frequentare soltanto mezza giornata. Ogni settimana ci sarà una giornata in piscina e una gita, ci saranno tanti momenti di gioco, tornei sportivi e laboratori e spazio per fare i compiti delle vacanze.

Non mancherà l'occasione di fare un pernottamento al Cap, mentre i "grandi" di 4° e 5° elementare potranno partecipare a un soggiorno al mare. Si può scegliere tra portarsi il pranzo da casa o sfruttare la mensa (buono pasto 6 euro al giorno).

La versione "medie e superiori" prevede l'orario 9-17; piscina e gita ogni settimana, 3 giorni in montagna a Villar e anche un pernottamento di 3 giorni a Bordighera.

I costi sono uguali per tutte le età: 70 euro la settimana con sconti previsti per fratelli/sorelle.

Le iscrizioni sono aperte dal 17 aprile. Info: 391/7990442; 0172/245435; mail cap.fossano@virgilio.it