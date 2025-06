Gli studenti di Carrù "custodi della memoria" grazie alla passeggiata con l'ANPI

Conoscere per custodire la memoria e tramandarla alle nuove generazioni. Con questo obiettivo si è svolta, anche quest'anno, la "Passeggiata sui sentieri della memoria", iniziativa organizzata dall'ANPI di Carrù dedicata ai ragazzi dell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado.

Questa mattina, venerdì 6 giugno, circa sessanta studenti, con i loro insegnanti, sono stati guidati da una delegazione dell'ANPI locale in visita alle lapidi partigiane presenti in paese. Partiti dal municipio, dove il sindaco, Nicola Schellino, ha evidenziato il valore e l'importanza del ricordo, hanno poi raggiunto il cortile della Banca Alpi Marittime, che ha aperto le sue porte per dar modo ai ragazzi di conoscere la storia di Giacomino Curreno, "Jimmy", e vedere la lapide in sua memoria, posta nel parco del castello e restaurata di recente proprio grazie alla Bam.

La visita che, per la prima volta ha cambiato itinerario, è poi proseguita presso il cippo in via Langhe che ricorda sette partigiani trucidati dai nazifascisti.

Il gruppo ha poi raggiunto il cimitero, con sosta alla cappella del Clero dove riposa don Oderda, che aveva cercato di salvare il paese dai nazisti, e al quale è intitolato l'istituto comprensivo locale.



La visita si è conclusa nell’area riqualificata dal Comune che, come ha ricordato il vice sindaco, Christian Sciolla, ricorda chi ha dato la vita per la libertà e i cui nomi sono incisi sulle lapidi dal municipio.

“Quest'anno - spiega Rosita Oreglia, presidente dell'ANPI Carrù, a nome dell'associazione - abbiamo proposto un nuovo itinerario perché volevamo mostrare ai ragazzi i cippi e le lapidi che sono state riqualificate. Siamo soddisfatti di tutti gli eventi culturali che siamo riusciti ad organizzare nel corso dell'anno scolastico dedicati ai ragazzi. Ringraziamo la scuola, la dirigente scolastica, prof. Loredana Montemurro e tutte le insegnanti, per la fiducia e la collaborazione con la nostra associazione, il sindaco e il vice sindaco di Carrù, senza i quali non avremmo potuto organizzare tutte queste attività e il prezioso e fondamentale contributo di Banca Alpi Marittime e Fondazione CRC. Siamo già al lavoro per le attività del prossimo anno".

L'ANPI Carrù che, nelle scorse settimane ha partecipato anche alla consegna della Costituzione ai neodiciottenni di Piozzo, Carrù e Clavesana, chiude così il fitto calendario di appuntamenti che ci hanno accompagnati in questi mesi e che, tra le tante iniziative, ha visto anche la presenza di Aldo Cazzullo per il 25 Aprile, la visita di istruzione per i ragazzi delle medie a Cuneo e il tradizionale pellegrinaggio laico a Sant'Anna di Stazzema.