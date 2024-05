Le Parrocchie e le Cappelle di Boves organizzano, per sabato 8 giugno, una giornata alla scoperta di Piacenza e Grazzano Visconti: Terre di passaggio dove il tempo sembra essersi fermato.

Programma di sabato 8 giugno 2024

Partenza dai luoghi convenuti e, via autostrada, si raggiunge l’Emilia Romagna con sosta lungo il percorso per la colazione libera. Arrivo a Piacenza, tranquilla città situata al centro della Pianura Padana, sulla riva destra del Po; incontro con la guida e visite nell’interessante centro cittadino, per giungere nei pressi della romanica Basilica di Sant’Antonino con la Porta del Paradiso, tappa dei pellegrini lungo la Via Francigena. Sosta in Piazza del Duomo delimitata dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Giustina (compatrona della città insieme a Sant’Antonino).

Partecipazione alla celebrazione della Santa Messa officiata da Don Martino Pellegrino. Pranzo libero al sacco oppure in trattoria tipica al costo di euro 32,00 per persona con il seguente menù: antipasti misti, bis di primi, dolci misti, acqua 1/4 di vino e caffè.

L’adesione al pranzo e la relativa quota dovrà essere versata all’atto della prenotazione. Nel primo pomeriggio continuazione per i Colli Piacentini. Visita al caratteristico borgo di Grazzano Visconti, creato all’inizio del ‘900 in stile medioevale. Incontro con la guida e visita del Castello, che appartiene oggi agli eredi del Duca Giuseppe Visconti Dimondrone.

La struttura difensiva risale al 1395 ed è una magnifica dimora con sale di rappresentanza riccamente arredate e pregevoli camere da letto. Il parco si estende per circa 15 ettari, riccamente decorato da statue, vasi, colonne, fontane e giardini all’inglese ed all’italiana. Tempo a disposizione per acquisti di prodotti tipici ed artigianali nei numerosi negozietti ed empori sparsi nel paese. Al termine rientro alle località di destinazione con sosta in Autogrill lungo il tragitto.

N.b. Il viaggio è aperto a tutti coloro che hanno piacere di condividere questa esperienza di viaggio con le nostre Comunità.

Quota di partecipazione a persona: euro 85,00 (min. 40 pax paganti) euro 78,00 (min. 50 pax paganti) Punti di partenza e orari indicativi previsti: Partenza da: Rivoira dalla chiesa parrocchiale ore 04,30; Boves dalla casa di riposo ore 04,40; Sant’Anna dalla chiesa ore 04,50; Borgo Gesso dalla Farmacia ore 05,00; Cervere sulla piazza ore 05,40(Potrebbero essere previste ulteriori fermate lungo il percorso, oltre a quelle indicate in programma su richiesta dei signori partecipanti)

Numero minimo partecipanti: 40 persone

La quota comprende: Viaggio in pullman Gt, visita guidata a Piacenza; ingresso e visita guidata al Castello ed al Parco di Grazzano Visconti con auricolari; assicurazione medico sanitaria; accompagnatore agenzia.

La quota non comprende: pranzo facoltativo (euro 32,00 per persona da comunicare e saldare all’atto della prenotazione), mance ed extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota non comprende”.

Per info e adesioni chiamare 335-8150757 (Marcello)