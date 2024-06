A Chiusa di Pesio torna il Falò di San Giovanni

Domenica 23 giugno (in caso di pioggia lunedì 24 giugno) presso il Centro Sportivo Marguareis in Fraz. San Bartolomeo di Chiusa di Pesio torna la Festa di inizio estate con il Falò di San Giovanni. Quest’anno il tema è “Voci dalla Montagna” a completamento della rassegna “Sorella acqua e sorelle erbe”, durante la serata verranno proiettate immagini della Valle Pesio e rappresentazioni artistiche legate alla cerimonia dell’accensione del falò.



Come di consueto saranno a disposizione i mazzetti di erbe per il riturale del Falò di San Giovanni.



Il programma nel dettaglio è il seguente:

ore 19.30: cena a base di erbe e fiori organizzata dall’Associazione Amici Alta Valle Pesio e dalla Pro Loco Turismo in Valle Pesio. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico Valle Pesio tel. 0171/734990 (anche WhatsApp) e-mail valle.pesio@gmail.com.



ore 20.30: danze occitane con il gruppo Trio Sousbois e possibilità di degustare biscotti e tisane a base di erbe e fiori



ore 22.00: cerimonia di accensione del falò dedicato alle “Voci della Montagna”



ore 22.45: offerta al fuoco dei vecchi rami di noce e offerta dei sogni



ore 23.00: ripresa danze occitane