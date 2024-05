Riapre in Corso Nizza a Cuneo la storica Gioielleria ERREDUE

Un giorno speciale quello di oggi per la Gioielleria Erredue che riapre le sue porte al pubblico con un look completamente rinnovato e illuminata da un'atmosfera che mescola eleganza, raffinatezza e modernità. Situata in Corso Nizza 10, questa storica boutique è da sempre un riferimento per chiunque cerchi gioielli di alta qualità e un servizio impeccabile.

Da più di vent’anni, la Gioielleria Erredue incanta i suoi visitatori con collezioni che celebrano tanto lo stile moderno quanto la tradizione della gioielleria di alta gamma. Tra i brand spiccano Swatch e DoDo, veri e propri pilastri dello store, insieme a nomi prestigiosi come Giovanni Raspini, Trollbeads, Chantecler, Garmin, Hamilton, Tissot, Locman, DonnaOro Elements e Burato. Ogni creazione è pensata per accompagnare e celebrare ogni momento speciale della vita.

Il nuovo spazio della gioielleria è stato concepito con l'intento di offrire ai clienti un'esperienza unica e indimenticabile. L'arredamento rispecchia l'anima classica dell’attività, mantenendo al contempo un tocco fresco e giovane, perfettamente in sintonia con le tendenze contemporanee. Ogni dettaglio è stato curato con amore e attenzione, per creare un ambiente accogliente e raffinato, dove ogni visita diventa un viaggio nel mondo della bellezza e del lusso.

“Dopo quasi trent’anni abbiamo rinnovato completamente la nostra Gioielleria Erredue, nata inizialmente come Swatch Store ed evoluta in uno spazio moderno ed elegante, in cui l’anima più giovane dell’arte orafa si esprime con gioielli e orologi che guidano le tendenze di oggi per diventare i classici di domani” - afferma Aldo Rabino, titolare della Gioielleria Rabino e della Gioielleria Erredue.

Questa riapertura segna un ulteriore passo verso il futuro, mantenendo saldi i valori che hanno reso lo store un’icona nel panorama della gioielleria. Ogni creazione e ogni dettaglio raccontano una storia di qualità, autenticità e una grande attenzione al cliente, testimoniando una continua evoluzione che non dimentica mai le proprie radici.

Gioielleria Erredue

Corso Nizza, 10, 12100 Cuneo CN

Tel. +39 0171 692826 / +39 370 3762335

e-mail erredue@rabino1895.it

www.gioielleriaerredue.com

