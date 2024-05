Sito web o social media: cosa serve a un’azienda?

Di tanto in tanto sorge la domanda: quanto è indispensabile un sito web per un’azienda? Quali benefici tangibili può portare all'attività? Vale la pena farsi aiutare da una web agency?

La risposta è sì. Il sito web continua ad avere una funzione molto utile, nel senso che rappresenta una vetrina importante e un'opportunità per presentare prodotti e servizi a un pubblico potenzialmente globale.

La scelta tra sito web e social media è una questione cruciale per molti imprenditori, e la presenza online è essenziale per ogni azienda, poiché consente di creare connessioni con nuovi potenziali clienti e di mantenere rapporti con quelli già esistenti.

Per determinare quale strumento sia più adatto alle proprie esigenze, è essenziale analizzare, chiedendo supporto possibilmente a una grande agenzia web, i risultati concreti che entrambi gli strumenti possono offrire. La domanda che apre questo argomento è legittima e si ripresenta da anni.

Anche se spesso si è affermato che il sito web è superato, in realtà ha subito una trasformazione nel tempo: mentre un tempo doveva contenere molte pagine e informazioni, oggi si preferisce una struttura leggera e ottimizzata per i dispositivi mobili.

Si può quindi affermare, senza timore di essere smentiti, che informarsi presso una digital agency relativamente alla realizzazione siti web , è un’ottima idea proprio perché avere un sito autorevole aiuta l’azienda a mostrarsi credibile con i suoi clienti, e anche con i suoi competitor.

Un’azienda che vuole costruire una strategia digital non dovrebbe trascurare né il sito web e né le pagine social, perché sono due strumenti che possono tranquillamente interagire tra di loro.

Vantaggi specifici per un’azienda presente nei social e con un sito web autorevole

La creazione di un profilo sui social media risulta rapida e gratuita, con piattaforme come Facebook o Instagram che richiedono pochi passaggi per essere online. Questa semplicità spinge molti a preferire esclusivamente questi canali, trascurando l'importanza di un sito web.

Tuttavia, è essenziale considerare che anche la presenza sui social media richiede una pianificazione strategica, fatta insieme a una web agency esperta nello sviluppo web, e la costante produzione di contenuti per ottenere risultati duraturi nel tempo.

Non è sufficiente condividere immagini o video per coinvolgere il proprio pubblico; è fondamentale comprendere il proprio target e intrattenerlo con contenuti pertinenti. Al centro del Social Media Marketing sta la creazione di una comunità online intorno al brand, sfruttando l'opportunità di interagire con potenziali clienti su piattaforme come Facebook, che conta milioni di utenti giornalieri.

Tuttavia, la presenza online più autentica e distintiva rimane il sito web aziendale, che funge da vetrina per i prodotti e i servizi offerti. Oltre a presentare l'azienda in modo professionale, il sito web può anche fungere da canale di vendita grazie alle funzionalità dell'eCommerce.

Inoltre, il sito web offre vantaggi in termini di SEO e di visibilità sui motori di ricerca, consentendo ai potenziali clienti di trovare facilmente l'azienda e i suoi prodotti o servizi. A differenza dei social media, sul sito internet è possibile pubblicare contenuti in modo libero e personalizzato, esprimendo l'identità aziendale in modo creativo.

Questo è il motivo per il quale chiedere il supporto di una realtà esperta nella creazione siti web professionali come Octopus Web, che si trova a Torino, può essere la chiave per un’azienda che vuole affermare la sua presenza on line.