A Saluzzo "Effetto notte" suona l'estate tra miti greci, musiche, storie e giochi

Effetto Notte è da sempre una grande festa di strada e piazza, che si colora di acrobazie, ingegno e magia, musica. Si colora delle persone che vivono Saluzzo e del gusto e dell'ospitalità che i locali saluzzesi sanno offrire. Dopo aver fatto “volare” tre danzatrici e aver reso un campanile palco per guardare la bellezza con la testa all’insù, ora da parte della Fondazione Amleto Bertoni ancora uno sforzo per conquistare il pubblico.



Cambiamo palco, torniamo a terra e accendiamo alcune isole con storie di avventure, mari e miti: in scena “MYTHOS” di ARTEMAKIA, i miti greci in una rivisitazione circense. Una passeggiata tra Narciso e Icaro, Perseo e Medusa … e il Minotauro. Tra un’isola e l’altra, la musica che accende i locali, concreti per portare generi e toccare sensibilità diverse, i giochi per le famiglie.



Ma Effetto Notte infatti non si ferma.



Per le famiglie arriva sotto l’Ala di Ferro, in piazza Cavour, Ludobus con i suoi grandi giochi. E ancora, il centro cittadino sarà invaso dalla musica occitana con i Fratelli Damiano, Zone D’ombra, gli Sbandieratori e musici del Borgo di San Martino di Saluzzo. Gli esercizi aderenti: Caffè Dublino, Montmartre, Caffè Pellico, Bar Corona Grossa, Bar Mixology, Tiffany Caffè, Birrificio della Granda, Caffè della Vittoria, Turn Over, Gelateria Dabun, Pizzeria Piedigrotta, Ristorante Rododendro, Caffè Principe, Caffè del Centro, Caffé Stradivari, Tastè Spazio Civico, Piazzetta Caffè, Bar Crystal, Le Bute, Caffè del Duomo, L’Ortica Libreria indipendente e Exit Music, Corso Italia 102, Tabaccheria Sabena



Il programma

Dalle ore 19.00 – Chiusura strade

Lo spazio per le famiglie



Dalle ore 20.30 - Piazza Cavour, sotto Ala di Ferro

Il Ludobus è un furgone attrezzato per organizzare attività di gioco, animazione e laboratori. Originali sculture ludiche realizzate in legno potranno essere ammirate, utilizzate e condivise dai bambini e dalle loro famiglie.



Le performance dal vivo

Mythos - Corso Italia e itineranti

Spettacolo scritto e diretto da Milo Scotton

Uno spettacolo che parla di classico in stile contemporaneo. Destinato ad un pubblico eterogeneo, ci si troverà immersi tra le storie della mitologia greca ri-vissute in tutta la loro magnificenza tra un tocco di follia e comicità circense. L’intento è quello di generare una vera e propria riflessione sui valori umani attuali, portando in vita i protagonisti dei miti classici greci più conosciuti, rivisitati e trasposti in linguaggio circense comico e poetico.



I Concerti e i Dj set in centro

Oltre agli spettacoli dal vivo, il centro cittadino sarà animato da musica diffusa e deejay set live nei vari locali aderenti.

Fratelli Damiano Giovanni (pianoforte, ghironda, flauto, voce), Giorgio (chitarra, violino) e Vittorio (organetto) sono legati, oltre che da un legame di sangue, anche dalla passione per la musica, passione che negli anni li ha spinti ad interessarsi a molti generi diversi. Seppur impegnati singolarmente in alcune formazioni locali di vario genere, fin da piccoli suonano insieme il repertorio tradizionale delle valli occitane da cui provengono e che hanno imparato a conoscere oralmente in famiglia.



Zone d’Ombra

Zone d’ombra si vuole proporre al pubblico con cover di artisti italiani e non. Sono tre i componenti che delizieranno la serata con intrattenimento per un pubblico generale.



Sbandieratori e musici / Borgo San Martino di Saluzzo

Gli storici Sbandieratori e musici del borgo San Martino di Saluzzo allieteranno le vie del centro storico cittadino, a partire dalla Città Alta, fino ad arrivare nella zona pedonale dove si esibiranno con piccole dimostrazioni e spettacoli.



Info viabilità

Navetta da e per Saluzzo gratuita con partenze alle 18.30 da Paesana (Fermate Bus Company a Paesana, Robella, Sanfront, Rifreddo, Via Martiniana, Revello) e da Sampeyre (Fermate Bus Company a Sampeyre, Rore, Frassino Melle, Brossasco, Venasca, Piasco S Antonio, Piasco peso pubblico, Rio Torto, Villanovetta, Verzuolo, Manta).



Il ritorno da Saluzzo alle 01.00 è previsto con partenza dalla stazione BUS COMPANY (Saluzzo – via Circonvallazione).