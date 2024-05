Un successo la seconda "Festa della Nascita" di Cuneo: oltre 2.300 i partecipanti

Si è conclusa con un grande gioco che ha visto coinvolti i bambini e gli adulti presenti, guidato dalla Compagnia Il Melarancio, la seconda edizione della “Festa della Nascita: una festa per crescere insieme” che si è svolta domenica 19 maggio a Cuneo nell’ambito del progetto Cultura 0/6: crescere con cura. Una giornata speciale durante la quale l’ex chiesa di San Francesco, piazza Virginio e la Biblioteca 0-18 hanno ospitato un ricco programma realizzato grazie alla collaborazione degli operatori del territorio. Oltre 40 realtà pubbliche e private del mondo culturale, educativo, sociale, sanitario e ambientale hanno creato una giornata per grandi e piccini, con momenti di approfondimento per gli adulti e moltissime proposte per i più piccoli. Musica, lettura, gioco, danza, manualità e creatività pensate per piccoli, piccolissimi e per le loro famiglie. Oltre 2.300 le persone che hanno partecipato alla giornata.



La giornata della Festa della nascita rappresenta l’esito del lavoro di co-progettazione della comunità di pratica del progetto Cultura 0/6: crescere con cura che, tra gli altri, vede coinvolti oltre al Comune di Cuneo con i settori cultura e socio-educativo, l’ASL CN1, l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e Sistema Infanzia. Al centro del progetto c’è l’intenzione di costruire nel tempo un sistema integrato in grado di mettere a fattore comune esperienze e punti di vista di tutti i soggetti che operano sul territorio in riferimento al target 0-6 nei settori cultura, sociale, educazione e salute. Costruire una comunità educante capace di comunicare la stretta relazione che unisce cultura e benessere. Al centro del progetto sta infatti la consapevolezza che vivere la bellezza fa bene ai bambini, a chi si cura di loro, alla relazione e quindi alle comunità.



La giornata è stata l’occasione per invitare tutti i presenti a scoprire i presidi attivi sul territorio legati ai diversi ambiti della festa che sono a disposizione delle famiglie tutto l’anno. Sono state illustrate inoltre le prossime proposte del progetto, che continuerà a lavorare sul territorio del sistema bibliotecario cuneese in continuità con il percorso sviluppato nel corso degli ultimi anni. Lo staff è impegnato nella finalizzazione del programma di attività che si realizzeranno nel corso dell’estate e dell’autunno, tra le altre: il programma di momenti dedicati a grandi e piccini nel quartiere Cuneo Centro, la collaborazione con l’Unione Montana Valle Stura e con il Comune di Mondovì, dove quest’anno verranno sperimentate alcune azioni di coinvolgimento delle famiglie fragili.



L’amministrazione comunale ringrazia le oltre 2.300 persone che hanno partecipato alla giornata, le operatrici e gli operatori che con il loro entusiasmo e la loro competenza hanno permesso di realizzare la giornata, la Fondazione Compagnia di San Paolo che sostiene il progetto Cultura 0/6: crescere con cura.



Secondo la sindaca Patrizia Manassero “viviamo in un territorio molto ricco in termini di proposte e realtà legate alla fascia 0-6. In un tempo di grave crisi demografica, è quanto mai cruciale lavorare per un tessuto cittadino che – nella sinergia tra i diversi attori coinvolti – sia accogliente e sappia prendersi cura a 360 gradi dei piccoli e delle loro famiglie. Continueremo in questa direzione”.



Dicono gli organizzatori: “Volevamo che la Festa della nascita fosse una festa per crescere insieme e così è stato. Tantissime famiglie hanno trascorso con noi la giornata all’insegna della curiosità, del confronto e della condivisione. Arte, lettura, musica, danza, teatro, salute, cura, educazione: tanti mondi da scoprire, per essere davvero comunità. Grazie a tutti i piccoli e i grandi che sono stati con noi e a tutti gli operatori che con grande passione hanno reso possibile questa giornata”.



Queste le realtà che hanno partecipato: ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura odv ets; Asd Danzicherie non solo danza; Asilo Cattolico Cuneo; ASL CN1; Associazione Mano nella mano; Associazione Mondo Doula; Associazione NOAU | officina culturale; Associazione Scuolorando; Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle; BalalloBabyparking0-6 anni; CAV –Centro Aiuto alla Vita; Compagnia Il Melarancio; Comune di Cuneo -Biblioteca 0-18; Comune di Cuneo -Museo Civico; Comune di Cuneo -Parco Fluviale Gesso e Stura; Comune di Cuneo -Servizi per la prima infanzia; Consorzio socio-assistenziale del Cuneese; Cooperativa Emmanuele; Cooperativa Insieme a Voi -Micronido Aziendale Tataclò; Cooperativa Insieme Musica; Cooperativa Fiordaliso; Cooperativa Momo; Istituto Mons. Andrea Fiore e Sacra Famiglia Cuneo – Fondazione AzzoaglioBest Education Ets; Famiglie in cerchio; Fondazione Opere Diocesane Cuneo -Museo Diocesano; Fondazione Paideia; Istituto Comprensivo Cuneo Borgo San Giuseppe; Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura; Istituto Comprensivo Cuneo Viale Angeli; Cooperativa Sociale Monviso SCS – L’Isola dei tesori Baby Parking 0-6; Oasi Ostetriche; Rondò dei Talenti; scrittorincittà; Scuola Materna Coniugi Autretti; Società Corale Città di Cuneo; Spazio Mediazione & Intercultura; Studio Albero Blu; Tree polo pediatrico.



La Festa della Nascita a Cuneo è organizzata da: Comune di Cuneo con i settori Cultura e Socio-educativo, Compagnia Il Melarancio in collaborazione con Abbonamento Musei, CCW – Cultural Welfare Center, Fondazione Medicina a misura di donna.