Anche Giletti tifa Ghisolfi: "Con Beppe la competenza entrerà nel nuovo Consiglio regionale"

Il celebre conduttore dell'Arena, protagonista di epiche trasmissioni di verità e di coraggio sulla 7 e sulla Rai, sostiene con il proprio video messaggio la candidatura del Professor Beppe Ghisolfi (del quale peraltro aveva già auspicato ruoli istituzionali di alto rilievo fin dal 2020) che corre per la Regione Piemonte nella lista Civica Cirio Presidente, per il collegio proporzionale della provincia di Cuneo, alle elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno.

Dopo gli appelli al voto da parte di Miss Italia 2002 Eleonora Pedron e del conduttore mattatore di Rai 3 Piero Chiambretti, sale ulteriormente a livelli sempre più prestigiosi e popolari la mobilitazione nei confronti del Candidato Beppe Ghisolfi, in corsa nella lista Civica di Alberto Cirio Presidente per l'elezione alla carica di Consigliere regionale.

Massimo Giletti, fiere origini piemontesi, entra infatti per la prima volta, come egli stesso tiene a precisare e ad ammettere, nella "arena", in tutti i sensi, della campagna elettorale che condurrà al voto di sabato 8 e domenica 9 giugno per il rinnovo, fra l'altro, del Consiglio regionale del Piemonte.

Quest'ultimo rappresenta la massima Assemblea elettiva e legislativa della Regione, competente a scrivere e approvare le leggi che regolano il funzionamento di settori dalla sanità alla viabilità, dai trasporti all'agricoltura ai servizi per l'istruzione e il lavoro.

I prossimi cinque anni saranno determinanti per cambiare il volto del Piemonte, grazie alla completa realizzazione dei progetti infrastrutturali, edilizi, economici e sociali e al pieno utilizzo delle risorse finanziarie, irripetibili, provenienti dal PNRR e dai fondi europei e nazionali.

Tutto ciò richiederà doti non comuni di esperienza e di competenza, come Giletti puntualizza nel proprio video messaggio: "Premetto che non ho mai voluto prendere parte a campagne elettorali o di partito; ma nel caso specifico della bellissima novità della Candidatura di Beppe Ghisolfi si tratta doverosamente di parteggiare per la competenza della Persona, e perciò il mio augurio è che Beppe possa fare parte del nuovo Consiglio regionale del Piemonte che scaturirà dal voto dei prossimi 8 e 9 giugno. Forza Beppe!".

Ghisolfi e Giletti si sono conosciuti e fin da subito stimati sulle frequenze della 7, durante il periodo dello shock pandemico globale, convergendo sui temi della politica economica, sul valore strategico del ruolo delle banche a sostegno dell'economia e del lavoro, quindi sull'importanza di adeguate politiche di aiuto pubblico non a debito per scongiurare il tracollo delle attività aziendali soprattutto piccole e familiari.

Successivamente, Giletti e Ghisolfi, nell'autunno del 2022, sono stati protagonisti di un bellissimo evento - intervista, presso villa Tornaforte Aragno, sulla materia dell'educazione finanziaria e sulle prospettive di un suo pieno inserimento nell'ordinamento scolastico. Ipotesi, questa, al centro dell'impegno regionale del Professor Ghisolfi come candidato della lista Cirio Presidente.

Prospettive che si possono finalmente concretizzare nei prossimi 8 e 9 giugno, ritirando la scheda per l'elezione diretta del Consiglio regionale del Piemonte, mettendo una croce sul simbolo cerchiato di Cirio Presidente e scrivendo, in stampatello maiuscolo, il cognome di Ghisolfi.