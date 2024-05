Chiera si candida sindaco “per far rinnamorare i Limonesi di Limone e rilanciare il turismo”

Ancora un pienone al teatro Alla Confraternita di Limone Piemonte per la presentazione di lista e programma a sostegno di Piergiorgio Chiera sindaco. L'evento si è tenuto martedì 21 maggio con una diretta sulla pagina facebook del gruppo che ha totalizzato 100 visualizzazioni totali: “Questo ci fa molto piacere poiché ci dimostra l’ interesse, il fermento e l’amore che Limonesi e turisti hanno verso il paese”.

Già primo cittadino dal 1995 al 1999, l'agente immobiliare Piergiorgio Chiera ci riprova a capo della lista civica “Limone - Il turismo è tradizione”. Una squadra coesa e compatta: Alessia Casoni, 31 anni, esercente; Valentina Vizio, 46 anni, commerciante; Elio Bottero, 65 anni, commerciante; Giacomo Dalmasso, 45 anni, allenatore Sci Club Limone; Battista Astegiano, 63 anni, artigiano edile; Andrea Moretti, 49 anni, avvocato; Pier Paolo Ballarè, 49 anni, direttore della Scuola Sci Limone, presidente dei maestri di sci della Regione Piemonte, nel CdA della Lift; Paola Pittelli, 56 anni, ex esercente; Samuele Gitto, 28 anni, maestro di sci, allenatore e preparatore atletico.

“Siamo una squadra pronta a far rinnamorare i Limonesi di Limone e a rilanciare il turismo – dicono -. Fare promesse è qualcosa di azzardato e facilmente spendibile, soprattutto in tempi di campagna elettorale, e perciò non vogliamo abusare di questo termine: siamo consapevoli del grande lavoro che ci sarà da fare. Quello che però ci sentiamo di garantirvi è che, se saremo la vostra scelta, ci impegneremo al massimo per sviluppare e portare a termine i nostri progetti che hanno un solo e unico obiettivo comune: l’amore per il nostro paese”.

Grandi i complimenti da parte del pubblico alla serata. “Siamo soddisfatti – ha concluso Chiera -. È riuscito a passare il messaggio di gente che vuole il bene del paese, che vuole andare verso il futuro e rilanciare Limone come stazione turistica senza dimenticare la buona vita dei residenti, attraverso la riorganizzazione di servizi sociali, sanitari e trasporti”.