“Cuneo provincia troppo isolata. Pronti a lavorare”: Enzo Tassone presenta la sua candidatura alle elezioni regionali

Isolamento stradale e ferroviario, stato di salute delle infrastrutture e imprenditoria agricola: sono questi i punti cardine dello sforzo amministrativo che Enzo Tassone, imprenditore agricolo 56enne di Peveragno, ha deciso di impiegare in vista delle elezioni regionali del prossimo 8 e 9 giugno come membro della lista di Fratelli d’Italia.

Ex paracadutista, imprenditore e amministratore locale

Tassone lavora nel mondo agricolo imprenditoriale dal 2009. Ex paracadutista militare e grande appassionato di montagna e ultra trail, è responsabile del dipartimento agricoltura di FdI, vice presidente del Consorzio Agrario Provincia Nord-Ovest dal 2021 e del MIAC dal 2020.



Appassionato di politica e amministratore da più di trent’anni, è stato assessore a Peveragno dal 1996 al 2015 e consigliere comunale fino al 2020, consigliere dell’Unione Montana Alpi del Mare dal 2015 al 2020 e vice presidente del Parco Naturale del Marguareis dal 2011 al 2014.

“Pronti a lavorare per cercare soluzioni e risposte”

“Ho deciso di candidarmi a questa tornata elettorale per proseguire il mio percorso politico con il partito, già ricco di esperienze a livello amministrativo comunale e locale, e per rappresentare il territorio cuneese e le sue problematiche nel più ampio palcoscenico regionale – racconta Tassone, presentandosi - . In mente ho prima di tutto l’isolamento stradale e ferroviario attualmente cronico, che danneggia una grossa parte del tessuto economico della nostra provincia. Un problema reale e concreto che frena la crescita della nostra economia locale”.



“Altro argomento che, ovviamente, mi tocca da vicino è quello dell’universo agricolo e imprenditoriale – prosegue il candidato FdI - . E qui entra in campo anche la sburocratizzazione, attività necessaria per ridurre la tensione sulle piccole e medie aziende, e il discorso della rappresentanza delle esigenze del territorio in una funzione di ‘tramite’ tra l’ente regionale e la provincia vera e propria”.



“Insomma tanto è stato fatto negli ultimi cinque anni ma ai cittadini mancano, ancora, alcune risposte e soluzioni: siamo pronti a lavorare per dargliele” ha concluso Tassone.