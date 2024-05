Rinviata l'inaugurazione ella Scuola Secondaria di Primo Grado "B. Muzzone” di Racconigi

In seguito al lieve malore che ha colpito il Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, nelle scorse ore, l'amministrazione comunale di Racconigi, in un gesto di correttezza istituzionale e in segno di vicinanza al Ministro, ha deciso di rinviare a data da destinarsi l'inaugurazione della Scuola Secondaria di Primo Grado "B. Muzzone” prevista per domani, venerdì 24 maggio alle 10.30