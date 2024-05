Visita d'istruzione in Veneto per le terze del Denina Pellico Rivoira di Saluzzo

Gli studenti in Veneto

Le classi terze dell’Istituto Denina Pellico Rivoira, divise in due gruppi, fra aprile e maggio hanno effettuato la visita d’istruzione in Veneto.

Il primo giorno i gruppi hanno visitato Padova guidati in un tour della città con tappa inevitabile alla Cappella degli Scrovegni.

La sera gli studenti si sono sistemati in un albergo a Mestre, a pochi metri dalla stazione da cui il giorno dopo sarebbero partiti per Venezia. Venezia ha accolto il primo gruppo con un meteo instabile, mentre il secondo gruppo, a maggio, è stato più fortunato: una bella giornata ha accompagnato i ragazzi attraverso calli e callette e ha permesso loro di visitare Burano e Murano.

Ultimo giorno a Verona: una visita sotto la pioggia all’arena e alla città e rientro alle 21 a Saluzzo.

Un’esperienza che ha unito aspetti culturali e occasioni di socializzazione fra studenti delle diverse sedi dell’Istituto e in cui non sono mancati momenti divertenti come il karaoke degli insegnanti durante il viaggio di ritorno.