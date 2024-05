Nuoto: si avvicina l'appuntamento con il Trofeo Settecolli, Sara Curtis e Anita Gastaldi nel gruppo azzurro

Saranno 70 tra atlete ed atleti a rappresentare l'Italia nella 60^edizione del Trofeo Settecolli, in programma da venerdì 21 a domenica 23 giugno allo Stadio del Nuoto di Roma.

Tra questi la saviglianese Sara Curtis (CS Roero), che, come previsto, utilizzerà la manifestazione per affinare la preparazione in vista dell'appuntamento olimpico di Parigi 2024, al quale si è brillantemente qualificata nelle scorse settimane.

43 i convocati della Nazionale A, tra cui Curtis; 27 della U23, gruppo in cui è presente la braidese Anita Gastaldi (Carabinieri / VO2 Torino)

"Il Settecolli IP / Internazionali di nuoto sarà un evento di altissima qualità, con la partecipazione di molti atleti stranieri, alcuni sicuri protagonisti alle prossime Olimpiadi, altri ancora impegnati nella conquista del pass per i Giochi. Mi aspetto significativi riscontri cronometrici e indicazioni utili per completare la squadra per Parigi perché l'aspirazione degli atleti non dev'essere partecipare alle Olimpiadi, ma nuotarci al massimo delle proprie possibilità. Voglio una squadra composta da atleti di carattere, forti, pronti a dare il massimo in vasca per sé e per il gruppo, pronti a migliorare il personale, pronti a lottare fino all'ultimo centesimo" ha evidenziato il direttore tecnico Cesare Butini.