Bra, domenica 26 maggio ultimo giorno della personale di Riccardo Testa “Volti nel tempo”

Domenica 26 maggio, a Bra, è l’ultimo giorno per visitare la personale del pittore Riccardo Testa “Volti nel tempo” (orario 10-12).



Sabato 25 maggio gli orari sono 10-12 e 16-19 e alle ore 18 è in programma un finissage a cui prenderà parte il noto critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso, che terrà una conferenza dedicata al pittore braidese con focus sulle opere esposte. Ingresso libero.



La rassegna, curata da Salvo Nugnes, presidente di Spoleto Arte, è allestita presso la galleria BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148) che di recente ha festeggiato un anno di vita e di impegno culturale, portato avanti con passione dalla presidente Agata Comandè.