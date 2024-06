Chiusura straordinaria per la biblioteca per ragazzi di Cuneo sud

La Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud approfitta dell’estate per effettuare un grosso lavoro di riorganizzazione delle raccolte, al fine di valorizzarle e renderle più facilmente fruibili. Per farlo, sarà necessario chiudere la biblioteca dal 1° luglio al 13 settembre e sospendere il servizio prestiti a partire da lunedì 17 giugno.



Dal 17 al 28 giugno sarà possibile recarsi in biblioteca esclusivamente per effettuare la restituzione dei volumi presi in prestito.



Continueranno fino a fine luglio le letture organizzate dalla Biblioteca nei Giardini Primo Levi:

Lunedì 17 e lunedì 24 giugno | ore 17

Ambasciatore porta… storie! A Cuneo sud (letture per bambini 3-5 anni)



Giovedì 4, 11, 18, 25 luglio | ore 17

Voci nel parco (letture per bambini dai 3 anni in su) a cura di Noau – Officina Culturale



Tutte le letture sono gratuite e non è necessaria la prenotazione.



I piccoli e grandi lettori del quartiere San Paolo non si devono preoccupare! Potranno comunque usufruire per tutta l’estate dei servizi di prestito e consultazione della Biblioteca 0-18 (Comune di Cuneo - Portale Istituzionale - Biblioteca 0-18 di Cuneo).



L’apertura della Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud è garantita dalle volontarie dell’associazione Amici delle Biblioteche e della Lettura odv ets che da più di trent’anni assicura un servizio continuativo e qualificato. Anche in questo momento di riorganizzazione delle raccolte ABL è a fianco della biblioteca con i propri iscritti e con risorse proprie per offrire ai lettori e alle famiglie una biblioteca sempre più moderna e a misura di bambino/ragazzo.