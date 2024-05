I liceali del Vallauri di Fossano portano il pubblico alla scoperta delle curiosità della scienza

Giovedì 30 maggio, dalle 17 alle 22, gli studenti del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate dell’I.I.S. Vallauri di Fossano apriranno le porte al pubblico per l’ottava edizione del progetto “Con il cuore e con la mente”, intitolato “Come Alice nel paese delle meraviglie”. All’interno dei locali della scuola, i liceali del Vallauri diventeranno ciceroni di un viaggio alla scoperta delle curiosità della scienza, attraverso oltre sessanta proposte tra esperimenti, laboratori e curiosità. Il tour guidato, che prevede la partecipazione del pubblico in differenti stand, richiederà circa due ore ed è ad ingresso libero e gratuito.



Venerdì 31 maggio, dalle 8.30 alle 12.30, è prevista una replica riservata alle scuole, su prenotazione.



“Siamo giunti alla ottava edizione di un momento di didattica partecipata in cui i nostri ragazzi da semplici studenti si trasformano in veri e propri divulgatori – spiega Paolo Cortese, dirigente scolastico dell’I.I.S. Vallauri - . L’anima del percorso del Liceo scientifico delle Scienze Applicate è ‘imparare facendo’, ovvero offrire agli studenti un’attività sperimentale assidua che si avvale del patrimonio di laboratori e dell’importante didattica laboratoriale presenti nel nostro Istituto. Già dal primo anno, i liceali imparano a confrontarsi con esperimenti e sperimentazioni e a sviluppare le competenze per spiegare la scienza agli altri, come avverrà in occasione di questo evento”.



Dalle classi prime alle quinte, sono oltre 300 i liceali coinvolti in questo progetto, che dall’inizio dell’anno ideano, sviluppano e infine realizzano il percorso del progetto “Con il cuore e con la mente” per raccontare le meraviglie della scienza, trovando il modo di farle sperimentare in prima persona ai visitatori, con percorsi differenziati in base all’età.

Il tema di questa edizione è ‘Come Alice nel paese delle meraviglie’ quindi si potranno incontrare dal pendolo multiplo al dentifricio dello Stregatto, specchi infiniti e tagliatori di teste, o vivere un viaggio tra funghi ed insetti del magico bosco di Alice e molto altro ancora.