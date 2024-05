Salvato un cane di piccola taglia sorpreso dalla furia delle acque in un bedale di Peveragno (VIDEO)

Brutta avventura, per fortuna a lieto fine, per un cane meticcio di piccola taglia sorpreso dalla furia delle acque in un bedale a Peveragno che si era ingrossato a causa del violento temporale abbattutosi sulla zona nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 maggio.

Il cagnolino si era rifugiato sulla sponda, nell'unica zona non raggiunta dalle acque, e dopo un po' di tempo è stato raggiunto e messo in salvo da un ragazzo che stava assistendo alla scena che è stata ripresa e successivamente postata sui social.

Il cane ora sta bene. È dotato di microchip, ma al momento non si sarebbe ancora riusciti a risalire al proprietario.