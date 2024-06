Il "Farinél" Pasquero diventa Cavaliere del Tartufo e dei Vini d'Alba

Per l'impegno nel raccontare il territorio per più testate tra cui Targato Cn e La Voce di Alba con la rubrica della domenica "Farinél" il giornalista Marcello Pasquero è stato nominato, dal Gran Maestro Tomaso Zanoletti e dai membri del consiglio reggitore dell'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, cavaliere onorario del prestigioso ordine nato per volere di Luciano Degiacomi nel 1967.



La cerimonia si è tenuta nell'ambito del 317° Capitolo del Solstizio d'Estate nel Castello di Grinzane Cavour sabato 15 giugno.



Con Marcello Pasquero è stato nominato cavaliere onorario anche Edgar Kawasaki. Entrano a far parte dell'ordine anche i cavalieri Mario Bizzozero, Federica Boffa, Luis Perrout, Maurizio Ravidà, Luciana Carvalho Coelho, Serenella Riva, Elizabeth Fidalgo Espandin, Umberto Paolo Attilio Sarno e Leonardo José Muniz de Almeida.