Mondovì: a luglio sarà di nuovo tempo di fare... "Doi Pass"

L’estate del capoluogo monregalese entra nel vivo. Il mese di luglio parte con due grandi classici, entrambi in scena nei quartieri storici della Città: dall’esordio di ‘Cinema sotto le Stelle’ ai ‘Doi Pass per Mondvì’, evento inserito fra le tante iniziative di Movì. L’Associazione “La Funicolare”, in collaborazione e con il contributo del Comune di Mondovì unitamente al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Camera di Commercio di Cuneo si appresta a vivere un ricco calendario di eventi, preludio al clou di Ferragosto: la ‘Mostra dell’Artigianato Artistico’.



A partire dal 2 luglio, quattro martedì consecutivi con la serata dedicata alla cinematografia, in scena a partire dalle 21.30 sul coreografico scenario dei gradoni di piazza Maggiore, suggestive poltrone da cui godersi quattro film piuttosto differenti tra di loro. Si partirà con “Le Petit Piaf”, per passare il 9 luglio a “La Signora Harris va a Parigi” e proseguire il 16 con “Grazie ragazzi” per poi terminare, il 23 luglio, con “Ruby Gilman, la ragazza con i tentacoli”. Ingresso libero.



Mercoledì 3 luglio, invece, i riflettori si accenderanno sul quartiere di Mondovì Breo con i “Doi Pass”. Il claim 2024, “Smac” (Shopping, Musica, Arte e Cultura) racchiude la mission dell’evento che, da ventinove edizioni, continua a regalare emozioni e riscuotere consensi. In tutte le sere, a partire dalle 18, ci sarà spazio per lo street food in piazza Roma, palcoscenico del CONTEST Y: un contest aperto a tutti i generi musicali e a tutte le età con una giuria d’eccezione e OSPITI SPECIALI (Laboratorio musicale inclusivo dei Liceo Vasco Beccaria Govone, band della Scuola di musica di Mondovì, de il Suono delle scuole, e tanti altri). Info: info.contesty@gmail.com.



Al termine dei Doi pass, Movì continua mercoledì 27 luglio e mercoledì 7/21/28 agosto con musica nei locali del centro storico di Breo a partire dalle ore 19.



«Il centro storico della nostra Città – dichiara Mattia Germone, presidente “La Funicolare” – , ancora di più dopo le recenti riqualificazioni, è pronto per accogliere i numerosi visitatori richiamati da eventi ormai storia dell’intero territorio. Lo ‘struscio’ estivo dinnanzi alle vetrine dei negozi aperti con la promozione dei saldi estivi, si unisce all’intrattenimento e alla convivialità. Il ringraziamento, oltre a tutti i nostri soci, va ai tanti ‘attori’ che collaborano per la buona riuscita dell’evento, in primis le realtà associazionistiche che si adoperano in diversi ambiti per partecipare, essere presenti e organizzare i numerosi punti di spettacolo. Infine, ma non per ultimo, grazie ai nostri partner economici senza i quali non potremmo sostenere le spese organizzative sempre maggiori».



«Da quasi trent’anni i Doi Pass impreziosiscono l’estate dei monregalesi con il loro straordinario abbraccio di musica, spettacoli di danza e di teatro, mostre, laboratori creativi e momenti di riflessione e aggregazione giovanile» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. «Una manifestazione che a poco a poco, grazie al sapiente lavoro dell’associazione “La Funicolare”, ha saputo trasformarsi in un vero e proprio elemento della nostra tradizione e che quest’anno si inserisce non a caso nella ricca proposta di “Movì”, il nuovo contenitore di eventi pensato per mettere a sistema l’offerta musicale della città. Dal rock al rap, dal punk alla danza contemporanea, dall’house music al blues, dal silent party al latino-americano passando per l’area fitness, i gonfiabili per bambini e i giochi interattivi. Quattro mercoledì sera da vivere intensamente, insomma, effigi di una comunità monregalese attiva e vivace, desiderosa di divertirsi in maniera sana all’interno di una scenografia unica come il nostro centro commerciale naturale. I Doi Pass e Movì 2024, allora, come punto di partenza di un percorso amministrativo che ha scelto di puntare sui giovani e sul loro protagonismo».