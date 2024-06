Alpini a Nava per il 75° Raduno nazionale al Sacrario della divisione cuneense

Due giorni di festa con le “penne nere” al confine tra Liguria e Piemonte per celebrare il 75esimo Raduno nazionale al Sacrario della divisione cuneense a Nava. Sabato 6 e domenica 7 luglio è annunciata la presenza massiccia di alpini provenienti dalla provincia di Imperia e dalla vicina provincia di Cuneo.



Un raduno che sarà anche l’occasione per lo scoprimento della targa in memoria del sergente Luigi Garelli M.A.V.M- Battaglione di Pieve di Teco, cerimonia che darà il via agli appuntamenti alle 17,30 al sacrario della divisione alpina cuneense. Si proseguirà alle 21 al forte centrale del Colle di Nava dove andrà in scena la 24esima rassegna dei Cori Alpini: 'Cantamontagna'. Un evento nel corso del quale si esibiranno la corale alpina Montagne Verdi di Calizzano e il Coro Monte Saccarello della sezione Ana di Imperia.



Ma la festa delle “penne nere” proseguirà domenica 7 luglio alle 9.15 al sacrario della divisione alpina cuneense con l'ammassamento, la sfilata verso il sacrario alle 10, l'alzabandiera alle 10.25, santa messa al campo che sarà celebrata, alle 10.30, dal vescovo di Albenga-Imperia, monsignor Guglielmo Borghetti.



Alle 11.15 è prevista l'orazione ufficiale del presidente nazionale emerito Corrado Perona mentre alle 11.30 si terrà l'onore ai caduti e al generale Emilio Battisti. Dopo il pranzo, con servizio catering, alle 16 vi sarà l'estrazione della lotteria. Presterà servizio la Fanfara Colle di Nava.