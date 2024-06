Demonte, ecco le nuove visite guidate estive alla scoperta di palazzo Borelli e delle rovine del Forte della Consolata

Valle Stura Experience presenta una nuova programmazione estiva per le visite guidate di Palazzo Borelli, del suo Parco e per le Rovine del Forte della Consolata. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare il Palazzo Seicentesco con il supporto di una guida specializzata.

Inoltre, saranno organizzati cinque appuntamenti per scoprire il parco ottocentesco, uno dei giardini più affascinanti del Piemonte, caratterizzato da quattro terrazze e una vasta gamma di alberi e siepi provenienti da tutto il mondo, accompagnati da una guida escursionistica.



Per il mese di agosto, sono previsti due appuntamenti dedicati alla scoperta delle Rovine del Forte della Consolata, un'antica fortificazione situata sul terrazzo roccioso detto "il Podio" e conosciuta come una delle opere più significative del sistema di difesa piemontese. Anche queste visite saranno condotte da una guida escursionistica.



Le visite inizieranno il 23 giugno. Le date e gli orari sono consultabili sul sito

https://www.vallesturaexperience.it/negozio/, dove è anche possibile effettuare le prenotazioni. Il costo del biglietto è di 6,00 euro a persona. È disponibile un biglietto cumulativo per la visita al Palazzo Borelli e alle altre attrazioni al prezzo di 10,00 euro.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare i numeri di telefono +39 3282032182 o 0171955903, oppure inviare un'email a portadivalle@vallesturaexperience.it.