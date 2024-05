Sampeyre, aperte le iscrizioni all'estate ragazzi del progetto "Varaita Insieme"

Sono aperte le iscrizioni per il centro Estivo Ragazzi “Insieme” a Sampeyre, organizzato dall’Unione Montana della Valle Varaita, nell’ambito del progetto Varaita Insieme, in collaborazione con il Comune di Sampeyre.



Da lunedì 24 giugno a venerdì 9 agosto, gli operatori della cooperativa “Caracol” accoglieranno i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado presso i locali dell’oratorio di Sampeyre e negli spazi esterni del territorio comunale. In collaborazione con le cooperative “Insieme a voi” e “Fabbrica dei Suoni”, ci si ritroverà per sperimentare giochi, laboratori, attività sportive, uscite fuori porta e tanto altro. Dal 24 giugno al 28 giugno, il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 15; dal 1° al 5 luglio e dal 15 luglio al 19 luglio il martedì e il venerdì dalle 8.30 alle 15, mentre dall’8 al 12 luglio e dal 22 luglio al 9 agosto, tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.



Le iscrizioni sono aperte a tutti, dando priorità a bambini e ragazzi residenti in Valle Varaita, e si possono effettuare a questo link bit.ly/3WGbT2b.



Per informazioni è possibile contattare la cooperativa Caracol al numero 345/4365673.



“L’Unione Montana della Valle Varaita e il Comune di Sampeyre, in risposta al bisogno di supporto delle famiglie e a quello dei ragazzi di giocare e socializzare tra pari, propongono il Centro Estivo Ragazzi ‘Insieme’ dell’Unione Montana – spiegano i rappresentanti del progetto Varaita Insieme - . Abbiamo raccordato diverse esperienze con l’obiettivo di fornire un servizio continuativo alle famiglie, integrando le iniziative dell’Unione e quelle della Parrocchia di Sampeyre”.



Le quote settimanali per la partecipazione al campo estivo variano in base alla residenza dei partecipanti. È prevista una scontistica per l’iscrizione del secondo figlio che viene applicata sia nell’esperienza centro Estivo Ragazzi “Insieme” Sampeyre che nell’esperienza Estate Bimbi 2024 (anche se i figli sono iscritti a due esperienze differenti). Diverse le soluzioni per il pasto: pranzo al sacco, possibilità di fare pranzo a casa senza variazione della tariffa, buono pasto con un costo giornaliero preparato dall’Hotel Monte Nebin (attivato con un numero minimo di iscritti).