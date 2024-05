A La Morra si prepara la mostra "Langhe in bottiglia e guardiani di collina"

Dal 1 al 16 giugno a La Morra, presso la Chiesa di San Sebastiano si terrà la mostra "Langhe in bottiglia e guardiani di collina" di Andrea Orlando.

La mostra si divide in due sezioni: Langhe in bottiglia, dove sagome di bottiglie racchiudono e svelano i paesi più caratteristici delle Langhe e Guardiani di collina, una serie di paesaggi di Langa animati da personaggi che amano giocare, divertirsi ma soprattutto essere testimoni della bellezza dei paesaggi nei quali viviamo.



I lavori, pezzi unici realizzati a tempera mediante brillanti campiture piatte di colore che rimandano al fascino dei pochoir Art Decò, sono frutto di una personale e attenta ricerca linguistica di Andrea Orlando che tende a rappresentare colline, vigne, fiori, grappoli d’uva, personaggi, lune, stelle, soli: scorci di langa vissuti, caldi.



Andrea Orlando nasce a Cuneo nel 1972, dopo gli studi presso il Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo e la Facoltà di Architettura di Torino, nel 2005 rileva dai genitori la Galleria Grafica Antica di Dogliani. Specializzata in incisioni antiche, xilografie giapponesi, grafica Liberty e Decò e importanti artisti contemporanei, negli anni partecipa alle più importanti mostre italiane di antiquariato quali: Saluzzo, Arezzo, Genova, Ancona, Venezia, Sarzana, Perugia, Todi...

Numerose anche le mostre organizzate in sede. La Galleria collabora con Enti, Fondazioni, artisti e Comuni per l’organizzazione e realizzazione di mostre. Parallelamente all’attività di gallerista ha sempre coltivato la passione per il disegno e la pittura, partecipando a svariate mostre tra le quali Morale della favola, Nel colore della fiaba, Serra d’autore. Si occupa anche della realizzazione di immagini e motivi decorativi per la realizzazione di gadget ed etichette.