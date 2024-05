A Cuneo e Alba gli incontri dei Radicali Italiani con Matteo Hallissey e Riccardo Magi

I Radicali Italiani si mobilitano per le elezioni regionali del Piemonte. Il segretario Matteo Hallissey e il tesoriere Filippo Blengino saranno lunedì 27 maggio a Cuneo e Alba per sostenere la candidatura nella provincia di Cuneo di Alice Depetro e Flavio Martino.



Il primo appuntamento è a Cuneo alle ore 14.30 in Viale degli Angeli 33, dove si terrà una conferenza stampa con Matteo Hallissey, Segretario di Radicali Italiani, e l’on. Riccardo Magi, Segretario di +Europa. Alle 19 ad Alba, in Via Gastaldi 8, i Radicali Italiani inaugureranno il comitato elettorale di Alice Depetro con il dibattito “La politica e i giovani”. Interverranno anche Matteo Hallissey e Filippo Blengino, Segretario e Tesoriere di Radicali Italiani.



“L’8 e 9 giugno si voterà per le elezioni regionali del Piemonte. È un momento fondamentale per i cittadini - dichiara Filippo Blengino - portiamo sul territorio le nostre storiche battaglie su eutanasia, legalizzazione della cannabis, immigrazione e ambiente. Lo facciamo con la consapevolezza che questa volta nessuno può girarsi dall’altra parte: il Piemonte merita di sviluppare le proprie potenzialità. Servono riforme strutturali e investimenti consistenti su mobilità, cambiamento climatico, sanità e degrado ambientale”.



“Siamo convinti che l’unica lista in grado di realizzare questi progetti sia “Stati Uniti per il Piemonte” e che Alice Depetro e Flavio Martino possano portare competenza e passione, attenzione ai temi sociali e uno sguardo proiettato al futuro”.