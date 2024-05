Elisa Tarasco, candidata alle regionali per Fratelli d'Italia: "Il mio impegno al servizio del territorio" [VIDEO]

Elisa Tarasco imprenditrice che lavora nell' azienda agricola biologica 'Essenza Monviso', ai piedi del Re di Pietra, è candidata per Fratelli d’Italia alle elezioni del Consiglio Regionale del Piemonte.

“Ho scelto di accettare la candidatura da parte di Fratelli d'Italia come consigliere regionale per il Piemonte, perché ritengo di portare tutto il mio impegno a tutte le mie competenze al servizio del territorio.

Sono profondamente legata al Monviso e alle sue valli del cuneese in quanto lavoro nella mia azienda agricola in montagna, a Pian della Regina di Crissolo, in alta valle Po.

Desidero portare il mio contributo e il mio impegno per sviluppare questi territori che mi stanno a cuore assieme alle esigenze delle persone e accogliere le loro istanze e suggerimenti.

Per questo la sede di Fratelli d’Italia, che abbiamo da poco inaugurato a Saluzzo in piazza Risorgimento 8, è aperta per accogliere chiunque desideri avere delle informazioni o voglia far conoscere le proprie istanze e considerazioni anche per un confronto.

Il Piemonte ha più della metà del suo territorio in zona montana e necessita di migliorare i servizi per famiglie, scuole e anziani in montagna, ma anche nelle zone interne più difficili da raggiungere.

L'accessibilità deve essere potenziata, migliorando trasporti pubblici e l'efficienza delle strade.

Servono maggiori risorse per l'agricoltura e lo sviluppo dei prodotti agroalimentari, nonché la promozione del turismo.

È fondamentale garantire servizi nelle aree montane e interne, inclusa la connessione internet veloce anche per favorire lo smart working e il telelavoro, incentivando la residenza dei giovani. Inoltre è necessario garantire i segnali televisivi RAI per permettere che la TV pubblica si possa vedere ovunque”.