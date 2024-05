Atletica Mondovì: Laura Restagno ai piedi del podio nella Aosta21K

Dopo il quinto posto dello scorso anno, Laura Restagno all’edizione 2024 della Aosta21K, una mezza maratona con un percorso veloce per le vie della cittadina valdostana, si porta a casa un bel quarto posto in 1h24’28” dietro alla keniana Cheroben Emily Chepkemoi vincitrice in 1h17’51”.

Un grande miglioramento per la monregalese portacolori dell'Atletica Mondovì che risulta essere anche la seconda italiana in classifica.

Laura ha commentato: “Lo scorso anno, sullo stesso tracciato avevo corso in 1h28'. Sono fiera di questo miglioramento: le sfide più difficili sono quelle contro sè stessi”.