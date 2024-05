A Mondovì l'anteprima di "Smartina e l'amica infame": spettacolo di danza che racconta la lotta alla sclerosi multipla

L'arte come rinascita ma soprattutto l'arte come lotta alla malattia. Attraverso la danza la monregalese Martina Pulitanò, racconta la sua storia e la sua battaglia contro la sclerosi multipla.

È stato presentato questa mattina, al museo della Ceramica di Mondovì, lo spettacolo "Smartina e l'amica infame" che andrà in scena in anteprima al teatro Baretti.

Una serata solidale nata per riflettere e per dare speranza. Un racconto toccante e autentico della forza dello spirito umano di fronte alle sfide più grandi.

“Questo progetto - ha spiegato Martina Pulitanò - è nato dall'enorme passione per la danza che mi permette di raccontarmi, con la consapevolezza di avere la costanze presenza di questa amica infame. Vorrei che questo progetto fosse un faro per le persone che si trovano a lottare contro la malattia. La danza, ma l’arte in generale, spero che possa ispirare le persone.”

Un evento che segna l’inizio di un progetto solidale e artistico di grande impatto sociale, ispirato ad una storia vera di speranza e resilienza.

L'idea è nata dall'incontro tra Martina e il dottor Luigi Campanella che, con l'aiuto del figlio Federico ha coinvolto la scuola di danza "Danzicherie" di Cuneo sotto la guida di Alessio Viel e le coreografie di Nicole Berti e lo studio Leonardo di Centallo, riuscendo a realizzare questo progetto.

"In un mondo che corre veloce, a volte dimentichiamo di fermarci e tendere la mano a chi ne ha bisogno." - ha sottolineato il dottor Luigi Campanella.

“Da tempo lavoriamo in stretta sinergia con l’arte, pur essendo uno studio di ingegneria - ha detto Silvia Allochis dello studio Leonardo che ha seguito la strutturazione del progetto - “Quello che ha fatto sì che accettassimo questo progetto è il connubio essere umano, arte, territorio e reazione alla sofferenza, che ognuno di noi può avere."

Il progetto ha preso forma dall’incontro e dalla collaborazione di importanti realtà del territorio: la scuola di danza Danzicherie (mettendo a disposizione coreografa e danzatori), lo Studio Leonardo con il Progetto Leonardo Arte (per la parte di produzione), lo Studio SET (per le riprese) ed Energy Group (per la parte tecnica), con la partecipazione dell'Associazione Insieme di Cuneo.

Lo spettacolo si terrà al Baretti, giovedì 30 maggio, Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, alle 20.45. L'ingresso è libero con donazione facoltativa. Ogni contributo sarà devoluto a sostegno delle iniziative di “Smartina”.

Maggiori info sul sito: https://www.danzicherie.com/smartina/