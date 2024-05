Oltre 500 persone in campo per Spazzamondo a Mondovì, ampia partecipazione in tutto il Monregalese [FOTO]

Le maglie arancioni di Spazzamondo sono scese in campo per l'ambiente in 170 Comuni della provincia di Cuneo.

Il progetto promosso da Fondazione CRC − in collaborazione con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile, ANCI Piemonte, Uncem Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica − prevede la realizzazione di una campagna collettiva di raccolta di rifiuti abbandonati, con l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini per la cura dell’ambiente.

A Mondovì 550 gli iscritti nella giornata di oggi, con oltre 200 iscritti da parte delle scuole che, già negli scorsi giorni avevano ripulito alcune parti della Città. Cittadini, bambini, famiglie e associazioni, tutti in campo per l'ambiente.

Inviateci le vostre foto le pubblicheremo nella gallery.