Tunnel di Tenda: iniziato il montaggio dell'impalcato per il Ponte del Vallone

È iniziato sul versante francese del tunnel di Tenda il montaggio dell'impalcato per il ponte del Vallone. I lavori sono eseguiti dalla ditta Edilmaco. Come indicato sul nuovo sito del cantiere Anas, al 25 maggio, siamo al 3% dei lavori di assemblaggio e realizzazione dell'impalcato, mentre la produzione della struttura metallica è terminata e l'avanzamento di realizzazione delle spalle del ponte è all'87%.

In un video, Mariano Colantonio, direttore operativo Anas, spiega: “Tra le varie ipotesi vagliate per il ripristino della viabilità è stata scelta quella di realizzare un unico ponte sul Vallone e di modificare di conseguenza gli imbocchi delle due gallerie per garantire un corretto flusso di traffico dall'Italia verso la Francia e viceversa. Sarà un ponte in acciaio che accoglierà il traffico in entrambe le direzioni. La sua lunghezza sarà di 66 metri a campata unica e sarà appoggiato sulle due spalle che a loro volta sono fondate su dei pali di fondazione di lunghezza, rispettivamente 34 e 36 metri”.

Ricordiamo che il progetto iniziale prevedeva due ponti separati sul versante francese per una corretta gestione del traffico. Un nuovo ponte in calcestruzzo era stato costruito per il traffico dall’Italia verso la Francia, mentre il traffico in direzione opposta avrebbe utilizzato il ponte storico in muratura e sarebbe passato attraverso la galleria storica allargata. Tuttavia, a seguito dell’evento alluvionale dell’ottobre 2020 e della conseguente frana lungo il vallone del Ca’, sia il nuovo ponte appena costruito che il ponte storico sono stati distrutti, insieme a gran parte del piazzale di ingresso della galleria. Dopo mesi di studi e progettazioni è stata presa la decisione di realizzare un unico nuovo ponte al di sotto del quale garantire il passaggio di eventuali colate detritiche. Questa scelta ha comportato la modifica dei due ingressi della galleria sul versante francese, rendendoli più vicini e paralleli per agevolare il traffico sul nuovo ponte.

Il nuovo sito, con aggiornamenti puntuali e una nuova veste grafica di più facile consultazione, era stato promesso in sede di ultima Conferenza Intergovernativa.

Per quanto riguarda il rivestimento della galleria, i lavori sono al 92%.

Ancora indietro i lavori sulla deviazione degli imbocchi della galleria: scavo al 23% e rivestimento al 4%. Così come gli impianti della galleria: la produzione degli impianti tecnologici è al 15%, mentre l'installazione è ancora ferma all'1%.