Presentate liste e candidati per Carlotta Boffa sindaco ad Alba [FOTO]

Sala gremita al Palazzo Mostre e Congressi 'Giacomo Morra' di Alba nella serata di ieri, venerdì 24 maggio, per la kermesse di presentazione delle liste che appoggiano Carlotta Boffa, candidata a sindaco alle imminenti elezioni amministrative di giugno.

Alba Europea, Alba al Centro e Alba Davvero sono le tre liste che si presenteranno agli elettori nella scheda blu, come primo simbolo in alto a sinistra, sotto il nome dell’ex vicesindaco della scorsa legislatura.

Dopo l’introduzione di Emanuela Cignetti e i saluti di Carlotta Boffa, alcuni esponenti di ciascuna hanno preso la parola, sintetizzando parte del programma elettorale che ha come slogan 'Alba più bella, sicura, accogliente'.

Sono intervenuti Luca Zanvercelli sul tema 'Lavoro di squadra e risorse umane', Enrica Cravanzola su 'La politica che vogliamo', Michele Cherchi sull’Innovazione Digitale, Anna Bracco su 'Alba Europea', Adelino Icardi sulla promozione della filiera enogastronomica, Azia Bleta su ambiente, trasporti, transizione energetica, Enrico Marengo su 'Terza Età', Maddalena Carozzi sulle politiche per i giovani, Roberto Drocco su 'Tradizione e Cultura' e Cristiana Marolo su 'Famiglia e Bambini'.

Ospite speciale il sindaco di Monticello d’Alba e presidente dell’associazione sindaci del Roero Silvio Artusio Comba, che ha dialogato con Carlotta Boffa ricordando: “Abbiamo il dovere di essere Ambasciatori di Bellezza: si devono trovare le giuste sinergie fra Alba e tutto il territorio che la circonda per poter ottenere risultati importanti. Il CER ne è una dimostrazione”.

Carlotta Boffa ha poi analizzato i problemi della città e ricordato le linee guida del suo programma: in primo piano i giovani, l’arte, la cultura, la sicurezza, la trasparenza, lo sviluppo sostenibile, l’ambiente e il bene-essere. “Al centro noi poniamo la 'persona', con i suoi bisogni e i suoi talenti” ha sottolineato “vogliamo che Alba torni a splendere e non solo per i turisti, ma per i cittadini che la abitano tutto l’anno. Vogliamo una città a misura delle persone più fragili, dei bambini, degli anziani”.

Accalorato l’invito finale al voto insieme al candidato Ezio Mattis.

Com’è noto oltre a Carlotta Boffa ci sono in corsa il sindaco uscente Carlo Bo appoggiato dal centrodestra e Alberto Gatto a capo di una coalizione di centrosinistra.

Ecco i nomi dei candidati delle tre liste.

Lista Alba al Centro

Roberto Drocco Francesca Alessandria, Mauro Aramini, Killian Benedetto, Roberto Bertolotto, Michele Cherchi, Polsia Ciccone, Emanuela Cignetti, Paolo Costa, Francesca D'Aversa, Luca Gomba, Fabiana Grasso, Massimo Greci, Adelino Icardi, Cristiana Marolo, Ezio Mattis, Roberta Rolfo, Aldo Rosa e Paola Rosso.

Lista Alba Davvero

Enrica Cravanzola, Francesco Barbero, Antonella Bertero, Daniela Burbello, Silvio Canonica, Paolo Cappello, Maddalena Carozzi, Bruno Cravanzola, Alina Gabor, Rosalina Gagliano, Enrico Marengo, Michele Nocera, Adrian Costantin Onica, Franco Pensato, Luca Ponsi, Silvia Ruata e Marco Torrero.

Lista Alba Europea

Anna Bracco, Azia Bleta, Giovanna Burdese, Antonio Chillè, Giacomo Grimaldi, Laura Lupica, Olinto Magara, Roberto Magnani, Giovanni Melas Boffa, Edoardo Maria Moiso, Davide Nekoumanesh, Nadia Palladino, Alessandro Pavesio, Ornella Picciau, Jennifer Saetti, Giovanni Sandrone e Luca Zanvercelli.