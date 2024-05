Miniolimpiadi a Camerana, Torneo Simic, vittoria per il Momigliano

Il valore e i benefici dello sport sono ormai qualità riconosciute e consolidate anche dalla comunità scientifica: è riconosciuto inoltre dalle Nazioni Unite come un diritto fondamentale.

Ma lo sport non forma solo bambini sani e fisicamente ben strutturati, è anche un potente maestro di vita: insegna la lealtà, il rispetto, la tolleranza, il significato di vittorie e sconfitte, l'accettazione di queste ultime.

È attraverso le discipline sportive che i bambini hanno la possibilità di conoscere e apprendere valori come l'amicizia e la solidarietà, la fiducia in sé stessi e negli altri.

Con lo sport si sperimenta l'autostima e la modestia, la leadership e il lavoro di squadra, l’autodisciplina, la capacità di affrontare e risolvere i problemi e molto altro ancora. Le esperienze e le emozioni che riesce a far vivere l’attività sportiva conviviale rappresentano spesso una vera e propria ancora di salvezza, un appiglio, un motivo di speranza per molti ragazzi. Per questo, oggi più che mai, è fondamentale una forte e profonda alleanza tra scuola e sport per attivare una positiva contaminazione di valori in grado di trasformare e migliorare sensibilmente la vita dei bambini.

Con questo spirito continua la collaborazione tra Istituti Comprensivi della zona che sfocia in un weekend agguerrito di sport, amicizia e condivisione: sabato 25 maggio gli studenti delle classi 5 della Primaria e gli alunni del triennio della Secondaria di Primo grado si sono avvicendati nelle seguenti specialità. 60 metri, 60 metri ostacoli, mezzofondo, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso e lancio del vortex. Cinque le specialità che gli atleti dovevano scegliere in cui gareggiare. Presenti gli Istituti Comprensivi di Garessio, Bossolasco, Ceva, San michele, Camerana. Combattutissime le finali svolte nel pomeriggio ed ampio bottino di medaglie epr tutti gli Istituti presenti, ma la coppa Trofeo Simic è stata assegnata all'I.C. San Michele Vicoforte, mentre il momigliano si è classificato secondo.

Domenica 26 maggio è toccato agli alunni delle classi Prime Seconde Terze e Quarte della Primaria che hanno avuto l'occasione di sperimentare tutte le specialità presenti in campo: con impegno e fervore i piccoli atleti hanno gareggiato ma anche danzato riso e scherzato in amicizia. Al termine della giornata ecco che gli alunni del Momigliano alzano al cielo la coppa Trofeo Simic: vittoria!