Volley maschile: DelMonte® Boy League, il primo grande passo di Cuneo

Dopo diversi anni il Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo è tornato a disputare una Final Eight Nazionale e lo ha fatto con appena un paio di mesi di preparazione, unendo giocatori dalle squadre di U13 e U15 per partecipare all’importante e prestigioso torneo DelMonte® Boy League organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A per le Società consorziate e dedicato alle giovanili Under 14.

La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, diretta da coach Mauro Rizzo e sotto l’occhio attento del Direttore Tecnico Mario Barbiero, dopo una fase preliminare di qualificazione a Cantù dove è confrontata con il Pool Libertas Cantù, la Gamma Chimica Brugherio e il Monge Gerbaudo Savigliano, ha staccato il pass per la Final Eight che si è tenuta a Fano (provincia Pesaro Urbino).

Nel girone dei cuneesi erano presenti Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova e Consar Ravenna. Nonostante i tabelloni indichino tre sconfitte sul campo dei biancoblù, la gioia dei giovani Fiöi cuneesi nel misurarsi con squadre molto più esperte e gli occhi vigili che hanno catturato il bel gioco avversario, mostrando fame di imparare e migliorare per arrivare a fare loro stessi quel tipo di azioni è la vittoria più grande.

Anche la Finale 7°-8° posto contro Modena si è conclusa con gli occhi lucidi e colmi di emozione durante la premiazione, perché quella medaglia vale moltissimo per tutto il Team e il movimento Cuneo Volley.

«Torniamo a casa dalle finali di Boy League con degli indici di confronto importanti, che servono a farci capire dove ci collochiamo nel palinsesto nazionale e il lavoro che dobbiamo fare per colmare il gap che ci divide dai Top Team. – afferma l’allenatore Mauro Rizzo al termine dei tre giorni a Fano - La fase nella quale abbiamo faticato maggiormente è stato il cambio palla, sicuramente inficiato da un livello della battuta avversaria alla quale non siamo abituati. Ora non ci resta che continuare il percorso intrapreso ancora con maggior vigore».

"La Del Monte® Boy League è stata un’esperienza estremamente positiva – sottolinea Mario Barbiero, Direttore Tecnico del settore giovanile cuneese – i nostri ragazzi sono usciti da ogni confronto con gli occhi pieni di belle cose viste dall’altra parte della rete, essendoci confrontati con le migliori squadre d’Italia e ovviamente noi che siamo partiti da poco con questo nuovo progetto siamo decisamente indietro. L’ottava posizione su otto partecipanti, così come quanto visto in campo, dichiara questa differenza, però abbiamo visto alcuni bagliori interessanti e situazioni positive soprattutto legati al lavoro che stiamo facendo in palestra. Credo che questa sia la direzione giusta; le compagini che abbiamo affrontato lavorano su questi gruppi da tre anni, noi abbiamo cominciato pochi mesi fa. Torniamo a casa con tanta buona volontà e tanta voglia di fare; i ragazzi hanno visto il livello di prestazione dei loro pari età e quindi sono estremamente motivati a tornare in palestra e lavorare sodo. Del resto il Cuneo Volley vuole investire sempre più sul settore giovanile e quindi cercheremo di continuare questo percorso e lavorare per colmare il gap. Non ci fa paura il tempo che ci vorrà, semplicemente perché i ragazzi e noi tecnici siamo molto motivati a lavorare e migliorare. Un grande ringraziamento ai genitori che ci hanno accompagnato in questa esperienza e speriamo di iniziare la prossima stagione con una marcia in più».

I Fiöi dell’U14 di Cuneo: Chiapella Mattia, Milanesio Lorenzo, Miretti Lorenzo, Paoletti Denis, Pepino Diego, Re Paolo, Russo Marco (in prestito da Volley Parella Torino), Traore Moise (in prestito da Volley Parella Torino), Gerbi Lorenzo, Cavallo Tobia, Tavella Erik, Arnaudo Simone, Giaccone Tommaso.