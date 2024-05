Porte aperte del Cuneo Oltrestura: unisciti a noi fino al 14 giugno!

Il Cuneo Oltrestura invita tutti i ragazzi e le loro famiglie a partecipare agli eventi di porte aperte in programma fino al 14 giugno 2024. Questa è un’occasione unica per conoscere meglio la società, gli allenatori e i giovani calciatori che negli ultimi anni hanno fatto parte della grande famiglia sportiva.

Alessandro Casalegno, responsabile settore giovanile - capo allenatore portieri scuola calcio Cuneo Oltrestura “… durante i giorni di porte aperte, avrete la possibilità di incontrare i nostri allenatori, scoprire come lavoriamo e vedere da vicino l’ambiente accogliente e positivo che abbiamo creato. Il nostro obiettivo è far sentire tutti i partecipanti ben accolti e offrire un assaggio dell’esperienza di essere parte del Cuneo Oltrestura”.

Le porte aperte sono rivolte ai ragazzi delle annate dal 2019 al 2009. Questa è un'opportunità per i più giovani di scoprire il mondo del calcio e per i più grandi di continuare a crescere e migliorare in un ambiente stimolante e di supporto. Gli allenamenti per la stagione 2024-25 inizieranno a fine agosto, e vogliamo che ogni ragazzo si senta pronto e motivato per affrontare una nuova entusiasmante stagione.

“Al Cuneo Oltrestura diamo grande importanza ai valori educativi come lealtà, sportività, amicizia, mentalità positiva e rispetto. Crediamo che il calcio non sia solo uno sport, ma anche un modo per insegnare ai ragazzi valori fondamentali che li accompagneranno per tutta la vita” conclude Casalegno.

Vi aspettiamo numerosi per condividere con noi questi momenti di sport, divertimento e crescita. Non perdete l’opportunità di scoprire il Cuneo Oltrestura e di far parte della nostra famiglia sportiva.

Venite a trovarci fino al 14 giugno 2024 e scoprite perché siamo così orgogliosi della nostra comunità calcistica.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Carlo Pressendra (340 230 8019), Alessandro Casalegno (333 478 4817) o Emiliano Rosso (335 771 9449).

Sito internet - https://cuneoltrestura.it/

Facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id=100083923188659

Instagram - https://www.instagram.com/cuneo_oltresturasc/