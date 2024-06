Elezioni Regionali, come si vota sabato e domenica

Quella dell'8 e 9 giugno sarà una tornata elettorale impegnativa sopratutto per i piemontesi che oltre a votare i propri rappresentanti per il Parlamento europeo, dovranno scegliere chi li guiderà per i prossimi cinque anni in Regione. Si voterà per eleggere il presidente e il nuovo Consiglio regionale e gli elettori cuneesi saranno oltre 500mila.



Nel caso delle elezioni regionali la scheda sarà verde e le modalità di voto consentono il voto disgiunto: si potrà votare per un candidato presidente e una lista a lui non collegata, con la possibilità di esprimere un massimo di due preferenze.

Modalità di voto



Si può votare per il candidato presidente e la sua lista regionale crocettare sul nome del candidato o sul contrassegno della lista regionale.



Si potrà votare anche per una lista circoscrizionale collegata al candidato presidente selezionando il nome del candidato prescelto e il contrassegno della lista circoscrizionale oppure selezionando il contrassegno di una lista regionale prescelta e il contrassegno di una lista circoscrizionale collegata.



Se invece si vuole votare solo per una lista circoscrizionale, relativa alla propria provincia, si può crocettare il relativo contrassegno oppure si possono indicare fino a due preferenze di genere diverso scrivendo i rispettivi cognomi.





Per poter votare occorre accedere al proprio seggio muniti di documento d'identità valido e scheda elettorale.



I candidati in corsa per la presidenza del Piemonte sono:



- il governatore uscente, Alberto Cirio, sostenuto dal tutta la coalizione di centrodestra, da Forza Italia, di cui è vicesegretario, a Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati, oltre alla lista Piemonte Liberale e Moderato



- Gianna Pentenero, attuale assessore al Lavoro per il Comune di Torino, per la coalizione di centrosinistra, dal Partito democratico, all’Alleanza Verdi e Sinistra, agli Stati Uniti d’Europa (che comprende Più Europa, Italia Viva, il Partito Socialista Italiano, i Radicali Italiani, i Libdem Europei e L’Italia c’è) e le liste Piemonte Ambientalista e Solidale e Pentenero presidente.

- Sarah Disabato, attuale capogruppo in Regione Piemonte, sostenuta dal Movimento 5 Stelle





- Alberto Costanzo sostenuto dal partito Libertà





- Francesca Frediani, oggi esponente della lista Unione popolare, è sostenuta dalla lista Piemonte Popolare



Chi otterrà il maggior numero di voti diventerà il nuovo presidente della Giunta regionale