Open Weekend 2025 a Casa Famiglia di Cuneo: tre giorni di musica, magia e condivisione

Anche quest’anno la Residenza RSA Casa Famiglia invita tutta la cittadinanza a partecipare all’atteso Open Weekend, tre giorni di eventi, musica, laboratori e momenti di condivisione pensati per tutte le età. L’appuntamento è fissato per giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 giugno, presso la sede in Corso Dante 58, Cuneo.

Il programma si apre giovedì 12 giugno alle ore 16:00 con un raffinato concerto del Quartetto d’archi dell’Orchestra Bruni, un’occasione imperdibile per godere di un pomeriggio di grande musica in un’atmosfera accogliente e familiare.

Venerdì 13 giugno alle ore 16:00 “Illusioni in musica”, uno spettacolo di magia e musica per grandi e piccini con la coinvolgente coppia di artisti magaG e Zara.

Il weekend si chiude in bellezza sabato 14 giugno... alle ore 10:00 spazio alla creatività con il laboratorio “Feltro che passione!” a cura dell’artista feltraia Romina Dogliani. I partecipanti potranno realizzare un arazzo di feltro utilizzando lane colorate, acqua e sapone naturale (posti limitati, massimo 25 persone). Nel pomeriggio, alle ore 16:30, emozioni e inclusione con un'esibizione che celebra la forza espressiva della musica oltre le parole: il concerto del Coro degli afasici “Enrico Catelli” di A.L.I. Ce. Cuneo OdV, accompagnato dai musicisti della Fondazione Fossano Musica.

L’ingresso è gratuito e tutti gli eventi si svolgeranno nel giardino e nei locali della Residenza. Quest’anno, inoltre, sarà possibile usufruire del nuovo servizio bar, inaugurato lo scorso 8 maggio, per una pausa rilassante durante le attività in un ambiente accogliente e informale. L’Open Weekend rappresenta un’occasione speciale per conoscere da vicino la realtà di Casa Famiglia, vivere un momento di comunità e festeggiare insieme il valore dell’incontro tra generazioni.