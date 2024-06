Fossano, ancora controlli straordinari dei Carabinieri nella zona della stazione ferroviaria

Nello scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Fossano hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area della stazione ferroviaria nonché alla prevenzione dei reati predatori e del fenomeno delle cosiddette "stragi del sabato sera", svolto lungo le principali direttrici stradali e nei pressi di alcuni locali pubblici.

Nel corso del servizio sono state identificate 45 persone, controllati 26 veicoli e ispezionati 4 esercizi pubblici. E’ stato poi identificato un cittadino straniero illegale sul territorio dello Stato perché non ha mai ottemperato all’ordine di espulsione emesso dal Prefetto di Cuneo, formalmente invitato a regolarizzare la propria posizione. Un conducente di un’auto è poi risultato positivo all’alcol test.

L’operazione ha portato alla segnalazione al Prefetto di Cuneo di due persone quali assuntori di sostanze stupefacenti e al sequestro di 0,11 grammi di marijuana e 0,50 di "hashish”.

Una violazione amministrativa ex art. 688 Codice Penale è stata contestata nei confronti di un soggetto colto nei pressi della Stazione FF.SS. di Fossano in stato di manifesta ubriachezza; la misura di prevenzione personale del “rimpatrio con foglio di via obbligatorio” emessa dal Questore di Cuneo è stata notificata nei confronti di un soggetto ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica.