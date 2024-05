Vanno all’asta due tombe storiche nel cimitero di Bra

Il Comune di Bra mette all’asta due tombe storiche situate nel cimitero urbano di piazzale Boglione. Tutta la documentazione relativa al bando di gara, corredata delle informazioni tecniche e fotografiche dei due lotti, è reperibile al link link https://cucbra.traspare.com/news/3.

I cittadini interessati dovranno far pervenire in busta chiusa la propria offerta all’Ufficio Protocollo del Comune entro le 12 del primo luglio 2024. L’offerta potrà essere consegnata a mano all’ufficio previo appuntamento da concordare chiamando lo 0172-438326, oppure spedita mediante posta o corriere all’Ufficio Protocollo – Comune di Bra, piazza Caduti per la Libertà 14. Non è prevista la possibilità di presentare offerte in altri modi.

Si segnala inoltre che i concorrenti che risulteranno vincitori dovranno seguire le prescrizioni stabilite dal Segretariato regionale per il Piemonte del Ministero della cultura, indicate nei decreti di autorizzazione alla concessione in uso ai sensi dell’art. 57-bis del D.Lgs. n. 42/2004 delle aree cimiteriali oggetto del bando, che sono allegati al bando.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Contratti al numero telefonico 0172.438235.