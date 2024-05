Bici, mobilità dolce e rispetto per l'ambiente tra i pilastri dell'impegno di Franca Giordano

Franca Giordano, 69 anni, è candidata al consiglio regionale del Piemonte con il Partito Democratico, al fianco di Gianna Pentenero, candidata alla presidenza.

Da anni è iscritta ad una associazione locale che aderisce a FIAB, Federazione italiana ambiente e bicicletta, che promuove l’uso della bicicletta e il rispetto dell’ambiente.

Un tema a cui tiene molto, anche in chiave di tutela dell'ambiente.

"Penso ad una regione attenta all’ambiente, alla riduzione dell’inquinamento e alla salute dei cittadini. Credo che sia necessario riservare importanti investimenti mirati alla promozione del ciclismo urbano, incentivando l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano" - evidenzia.

"Questo mezzo, nella città, è una preziosa soluzione per decongestionare il traffico urbano e per affermare che la strada non è solo delle auto e dei motocicli ma anche di pedoni e ciclisti, che esigono con determinazione i loro spazi all’interno della mobilità cittadina e chiedono rispetto, poiché utenti fragili".

Ma come garantire ai ciclisti sicurezza e fruibilità dei centri cittadini? "Occorrono corsie e piste progettate in sicurezza, che consentano ai ciclisti di utilizzare la bici nei trasferimenti quotidiani all’interno dei centri abitati; un messaggio indirizzato in modo particolare ai ragazzi proponendo loro, all’interno di percorsi sicuri, il raggiungimento delle scuole, che le amministrazioni devono strutturare con accessi riservati e protetti".

"Ma - conclude Franca Giordano - la ciclabilità va vista in un’ottica complessiva, con piani e reti di collegamento dalle periferie ai centri e delle città tra di loro. Il cicloturismo, turismo leggero e lento, è un’importante risorsa economica che concilia immersioni nella natura, la scoperta delle bellezze dei territori, delle risorse naturalistiche, artistiche e culturali, contrasta la crisi climatica, mantiene in salute e lega gli appassionati che condividono l’amore per le due ruote".