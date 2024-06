Perde il controllo dell'auto a Neive, ferita una donna

Ha perso il controllo dell'auto e ha finito la sua corsa a bordo strada, vicino alla cancellata di una abitazione. L'incidente si è verificato questa mattina, sabato 1° giugno poco dopo le 10, in via Giolitti a Neive.

La donna alla guida non era incastrata, ma non riusciva ad aprire la portiera del mezzo. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Nessun altro veicolo risulta coinvolto.

Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, l'ambulanza dell'emergenza sanitaria e i carabinieri.