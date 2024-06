L'ex ministro Costa a Cuneo a sostegno di Marco Gallo e Maria Laura Risso

L'ex ministro Enrico Costa, vicesegretario di Azione, questa mattina (sabato 1° giugno) era Cuneo per sostenere la candidatura alle elezioni regionali di Marco Gallo e Maria Laura Risso.

Il partecipato incontro si è svolto nella sala Falco del Centro Incontri della Provincia.

“È una giornata in cui cerchiamo di tirare le somme della campagna elettorale, una bella campagna elettorale appassionante – ha dichiarato Costa -. Noi ovviamente sosteniamo alle regionali il presidente uscente Alberto Cirio, e la lista Cirio che riteniamo anche politicamente molto importante per bilanciare forze della maggioranza che sono un po' più radicali. Noi siamo liberali e moderati. Nell'area cuneese sosteniamo Marco Gallo e Maria Laura Risso – e aggiunge -. Per quello che riguarda, invece, le elezioni europee, il nostro sostegno è per la lista di Azione. Ci sono oggi due candidati, Daniele Nahum e Giuseppe Zollino. Candidati competenti sui quali mi sento di consigliare un sostegno e una preferenza”.

A introdurre i lavori il presidente della Provincia e sindaco di Mondovì Luca Robaldo. Poi hanno parlato Marco Gallo e Maria Laura Risso. In collegamento video anche il presidente uscente Alberto Cirio.

Sul sindaco di Busca - che ha guidato negli ultimi due anni anche la conferenza dei sindaci dell'Asl Cn1 - Cirio e Costa hanno puntato sin da quando hanno immaginato la lista civica “Cirio Presidente - Piemonte Moderato e Liberale”. Gallo, in particolare, ha rilanciato i punti chiave del suo programma per dare nuovo slancio al territorio di Cuneo: dalle infrastrutture ai giovani, dal lavoro alla montagna, alla sostenibilità. Con un occhio particolare per la sanità il tema verso il quale Gallo è più sensibile considerati i trent'anni di esperienza come operatore nel campo della salute.

“Sono onorato di poter rappresentare Cuneo e il suo territorio nella corsa al consiglio regionale - dice Marco Gallo - . Credo che il capoluogo meriti un rappresentante attento e presente a Torino. Da mesi giro per la provincia, ho messo a fuoco quelle che sono le necessità del Cuneese. Sono convinto di poter fare molto per il mio territorio da un posto diverso e con un raggio d'azione più ampio. Puntando sulla differenza nel fare che non è solo uno slogan, ma un impegno preciso”.

Tra i relatori presenti anche Giuseppe Zollino e Daniele Nahum entrambi candidati con Azione in Europa insieme.