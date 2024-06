Doppietta Ducati al Mugello con Bagnaia e Bastianini

SCARPERIA (FIRENZE) (ITALPRESS) - Il campione del mondo Francesco Bagnaia (Ducati) ha vinto il GP di Italia al Mugello precedendo il compagno di squadra Enea Bastianini che nell'ultimo giro ha superato lo spagnolo Jorge Martin, terzo sul traguardo. In classifica, adesso Pecco Bagnaia si porta a 18 punti da Martin sempre leader. Quarto posto per Marc Marquez (Ducati Gresini, +2"064); quinto, ma staccatissimo, Pedro Acosta (Ktm, +7"501). Sesta posizione per Franco Morbidelli (Ducati Prima PRamac, +9"890), settimo Fabio Di Giannantonio (Ducati VR 46, +10"076), ottava l'Aprilia di Maverick Vinales (+11"683), nono Alex Marquez (Ducati Gresini, +13"535), decima la Ktm di Brad Binder (+15"901). Prossimo appuntamento il 30 giugno ad Assen, in Olanda. - Foto: Ipa Agency - (ITALPRESS)