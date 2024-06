Quando parliamo di controllo dello stato delle zanzariere parliamo di un qualcosa che dovremmo delegare a degli esperti nel settore prima che inizi l'estate e già ci siamo perché l'estate meteorologica inizia il primo giugno e tra l'altro è caldo si fa sentire ormai in varie regioni del Centro Sud in Italia.

Tutti sappiamo ormai che le zanzariere sono un qualcosa di molto importante per controllare ed evitare l'ingresso di zanzare che ci possono pungere e sicuramente ci danno fastidio e non ci faranno godere magari una cena con degli amici o due chiacchiere con i nostri figli o semplicemente se vogliamo stare da soli a bere un caffè o bere una birra.

Oltre al fatto che poi queste zanzariere ci aiutano anche a proteggerci da altri insetti volanti e pensiamo alle vespe o pensiamo alle api.

Il problema spesso sarà, quando ancora non ne abbiamo acquistato una, saperla scegliere e se andiamo a cercare su Internet ce ne rendiamo conto che ce ne stanno tante sia divise per caratteristiche e sia divise anche per materiali.

Ad esempio, molte persone puntano su quelle in alluminio che sono famose per non essere troppo pesanti e allo stesso tempo per essere molto resistenti e versatili.

Così come altrettante persone potrebbero puntare su quelle a fibre di vetro che sono un mix di leggerezza e di resistenza, oppure quelle in PVC, PVC che sappiamo essere un materiale abbastanza famoso per il buon rapporto che ha rispetto alla qualità prezzo.

Molte persone potrebbero prendere in considerazione la possibilità di installarle e anche lì dipende dal modello e molte altre invece ne hanno paura e preferiscono delegare questo compito a degli esperti nel settore come possono essere dei fabbri che verrebbero a domicilio, intanto, per eseguire un sopralluogo.

Ma poi soprattutto questi professionisti ci potranno aiutare se devono controllare le stesse zanzariere occupandosi della loro manutenzione ed eventualmente di altri interventi ne parliamo meglio nella seconda parte dell'articolo.

Dobbiamo prenderci cura delle nostre zanzariere

Come dicevamo dal titolo di quella seconda parte dobbiamo prenderci cura delle nostre zanzariere contattando i vari professionisti nel settore, professionisti che intanto faranno un controllo visivo per assicurarsi dello stato fisico delle stesse e quindi che non ci siano strappi, fori o altri danni che ne comprometterebbero la loro efficacia.

Così come bisogna seguire una pulizia regolare delle stesse in particolare per quanto riguarda le guide di scorrimento e questo ci permette di allungare il ciclo di vita e di mantenerle sempre abbastanza efficaci.

Bisognerebbe controllare anche che le zanzariere scorrano sui binari e soprattutto che i meccanismi di apertura e di chiusura siano perfettamente funzionanti.

Poi è chiaro che anche le stesse invecchiano e anche se l'abbiamo fatte controllare possono subire dei guasti come, per esempio, la rottura o il danneggiamento del tessuto della stessa, o l’usura o rottura delle Molle di riavvolgimento.

Fino ad arrivare ai problemi di bloccaggio e fissaggio della stessa e sono sempre problemi che possono risolvere questi professionisti nel settore quando verranno a domicilio ci faranno un preventivo.