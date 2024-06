Corso somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e attività di commercio nel settore merceologico alimentare

Il corso di Somministrazione alimenti e bevande si propone di fornire le conoscenze necessarie per svolgere correttamente la professione dell'esercente dei servizi di ristorazione e di vendita degli alimenti ed è finalizzata al conseguimento di un titolo abilitante necessario per soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente (Legge Regionale n. 38 del 29 dicembre 2006). Precedentemente il corso era noto come Corso REC – Registro Esercenti il Commercio.

Alla fine del corso di Somministrazione alimenti e bevande, con il superamento dell'esame, allo studente verrà rilasciato un attestato abilitante per poter avviare un’attività di somministrazione alimenti & bevande e commercio alimentare valido sull’intero territorio nazionale.

Materie

Legislazione Igienico Sanitaria e HACCP

Legislazione fiscale, Titoli di credito, contabilità e amministrazione aziendale

Merceologia

Legislazione penale, sociale e del lavoro (contratto del commercio e contratto del lavoro)

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'art.1 legge 3 agosto 2006, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Sistemi e tecniche di gestione e organizzazione

Marketing

Tutela del consumatore

Tutela della privacy

Durata: 104 ore

Orario: dalle 18:00 alle 22:00

Periodo:

corso Giugno - Luglio

corso Ottobre - Dicembre

Per maggiori informazioni sul corso Somministrazione alimenti e bevande

E-mail info@ascomforma.it

WhatsApp 377.0804976